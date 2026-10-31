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Noticias Caracol  / MUNDO  / Temblor de magnitud 5,2 se registró en Panamá este sábado 31 de octubre: epicentro y características

Temblor de magnitud 5,2 se registró en Panamá este sábado 31 de octubre: epicentro y características

Por el momento no hay reportes sobre personas lesionadas, daños en edificaciones o afectaciones en infraestructura a raíz del movimiento telúrico.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Temblor de magnitud 5,4 se registró en Panamá este sábado 31 de octubre: epicentro y características
SGC

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este sábado 31 de octubre de 2026 en Panamá, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Inicialmente el boletín preliminar indicó una magnitud de 5,4.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 10:50 a.m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, según la información publicada por la entidad. Según el reporte, el epicentro fue en Bajo Corral y se sintió aproximadamente a 18km al este de Tonosí.

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El informe ubica el epicentro en las coordenadas 7,48° de latitud y -80,11° de longitud. El evento aparece clasificado con estado manual y una profundidad superficial.

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El Metro de Panamá informó que, tras el sismo registrado este sábado 31 de octubre, inició la evacuación preventiva de los usuarios que se encontraban en las estaciones y los trenes, como parte de los protocolos de seguridad establecidos por la entidad.

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A través de un comunicado, la empresa pidió a los pasajeros mantener la calma y seguir las indicaciones del personal mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

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Además, anunció que informará oportunamente, por medio de sus canales oficiales, cuando se restablezca la operación de las líneas 1 y 2.

Por el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni edificaciones afectadas.

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