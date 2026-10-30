Cantante de música regional mexicana falleció después de ser víctima de incendio en una bodega

Un incendio en una bodega de productos químicos en México terminó en tragedia para un joven de 19 años que se desempeñaba como cantante de música regional mexicana y trabajaba en el establecimiento. El muchacho sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo durante la emergencia y falleció cinco días después, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida. El caso ocurrió en la colonia San Nicolás, en León, estado de Guanajuato. La conflagración se registró el viernes 23 de octubre y dejó al artista como único lesionado.



¿De qué murió el cantante regional mexicano?

La víctima fue identificada como Brian Ezequiel Vela, vocalista de la agrupación musical El Bronco y Su Banda. Su fallecimiento fue confirmado en la mañana del miércoles 28 de octubre por personas cercanas y compañeros de la banda, quienes compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

Según la información conocida por medios mexicanos, el cantante sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en cerca del 80 % de su cuerpo. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a un centro médico y sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, no logró superar las lesiones. (Otras noticias del mundo: Elecciones de medio mandato en Estados Unidos: ¿qué está en juego y por qué son clave para Trump?)

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Investigan posibles irregularidades en la bodega

La emergencia se presentó en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Bahía y Río Amarillo, en la colonia San Nicolás. El establecimiento era utilizado para almacenar diferentes sustancias químicas. De acuerdo con los reportes sobre el caso, en el lugar había entre 650 y 700 recipientes, principalmente tambos con capacidad para 200 litros. Entre los productos almacenados se encontraban thinner, aguarrás, solventes de alta volatilidad y latas de pegamento.



El incendio provocó graves lesiones al trabajador, quien fue la única persona reportada como herida durante el episodio. Su fallecimiento se conoció cinco días después de la conflagración. Después de la emergencia, la Dirección General de Protección Civil de León abrió un expediente para establecer las condiciones en las que operaba el establecimiento. El proceso cuenta con la participación de la Fiscalía General del Estado y dependencias como Desarrollo Urbano. (Lea también: Imputan en Texas a un agente de ICE que atropelló a un migrante mexicano con su camioneta)



Crescencio Sánchez Abundiz, director de Protección Civil municipal, explicó que las verificaciones incluyen la revisión de documentos como la licencia de uso de suelo, el visto bueno de seguridad y la autorización de la actividad comercial desarrollada en el inmueble. Asimismo, las autoridades comprobarán si el establecimiento cumplía las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer si la bodega tenía los permisos necesarios para almacenar y manipular el volumen de sustancias inflamables encontrado en sus instalaciones.

María Paula Rodríguez Rozo

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