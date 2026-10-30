Vicepresidente de EE. UU., visitaría Colombia en noviembre para reunirse con De la Espriella

El vicepresidente de Estados Unidos , James David Vance, conocido como JD Vance, visitaría Colombia en noviembre para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, según informó el diario El Espectador.

El encuentro estaría previsto para la tercera o cuarta semana de noviembre. Sin embargo, todavía no se ha definido la ciudad en la que se realizaría la reunión. Entre las posibles sedes estarían Cartagena, Medellín y Barranquilla.

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¿Qué temas abordaría la reunión entre JD Vance y Abelardo de la Espriella?

La agenda del encuentro incluiría asuntos económicos, políticos y de seguridad. Entre los temas previstos estaría la revisión de los aranceles impuestos a Colombia por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

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También se abordaría el apoyo de Estados Unidos a los departamentos afectados por el terremoto, especialmente Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, de acuerdo con la información disponible.

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Otros asuntos que podrían formar parte de las conversaciones son la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, la migración, los proyectos de infraestructura, la energía, la tecnología, el comercio y la inversión estadounidense en Colombia.

Las visitas de representantes de Estados Unidos a Colombia

En septiembre de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Barranquilla para reunirse con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en el Batallón Paraíso, señalado como sede alterna de la Presidencia.

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En el encuentro también habrían participado la primera dama, Ana Lucía Pineda; el canciller, Omar Bula; y la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo. Por parte del Gobierno estadounidense, asistieron Rubio y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio.

De concretarse la visita de JD Vance, esta sería una nueva reunión de alto nivel entre representantes de la administración Trump y el Gobierno colombiano.

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JD Vance y la estrategia de Estados Unidos en América Latina

La visita a Colombia formaría parte de una gira regional que incluiría Argentina, donde Vance se reuniría con el presidente Javier Milei, y posiblemente Chile, para un encuentro con el presidente José Antonio Kast.

En este contexto, Washington buscaría avanzar en acuerdos de cooperación militar y fortalecer sus alianzas políticas y económicas con gobiernos latinoamericanos considerados estratégicos.

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Además, una posible visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estaría pendiente de confirmación y de la definición de una fecha.

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