Imputan en Texas a un agente de ICE que atropelló a un migrante mexicano con su camioneta

Un gran jurado de Texas imputó a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por atropellar a un inmigrante con su vehículo en Houston a principios de este mes, según anunció este viernes la Fiscalía del condado de Harris. El agente Mario Alberto Morales ha sido acusado de agresión agravada en segundo grado con un arma mortal (el vehículo que conducía) por el incidente ocurrido el pasado 10 de octubre, cuando el mexicano Miguel Parra Hernández fue atropellado por una camioneta.



La imputación fue anunciada por el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, que señaló que se esperaba emitir una orden de arresto contra Morales este mismo viernes.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Un video de una cámara de vigilancia muestra a Parra Hernández bajándose de una camioneta y corriendo por un estacionamiento cuando el agente lo embiste con su vehículo y parece pasarle por encima. El inmigrante mexicano, de 48 años, se encuentra bajo custodia del ICE en un centro de rehabilitación, recuperándose de lesiones graves, que incluyen múltiples fracturas, según informó ABC.

En la camioneta que arrolló a Parra también viajaban otros dos migrantes a quienes los agentes habían detenido ese mismo día. Ambos fueron testigos de todo lo que sucedió y, tras el incidente, fueron trasladados a un centro de detención migratoria a las afueras de Houston, según señalaron la organización FIEL y Kim Bruno, abogada de Parra y de Luis Enríquez, uno de los testigos.

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Aaron Retiz, fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, calificó la imputación del viernes como una "maniobra política" y defendió al agente. A través de sus redes sociales, Reitz expresó: "A la luz de lo que conozco, no encuentro fundamento para presentar cargos federales en este momento. Por supuesto, seguiremos evaluando cualquier prueba relevante y las cuestiones jurídicas que entren en nuestra jurisdicción”.



El portavoz también destacó que “los agentes federales no deben convertirse en trofeos políticos por desempeñar la difícil y peligrosa labor de hacer cumplir la ley federal. Respaldamos a ICE y a todos nuestros socios de las fuerzas del orden federales".

Este es el tercer incidente de violencia por parte de agentes de ICE contra migrantes en Texas desde julio y el segundo en Houston. En septiembre, un agente de ICE disparó e hirió a Wilber Garcés, un migrante venezolano, en Austin. En julio, otro agente de la misma agencia disparó y mató en Houston a Lorenzo Salgado, un migrante mexicano.



*con información de EFE

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co