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Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Cómo ocurrió el choque entre dos aviones en el aeropuerto de Miami? Así quedaron las aeronaves

¿Cómo ocurrió el choque entre dos aviones en el aeropuerto de Miami? Así quedaron las aeronaves

Dos aviones de las compañías Copa Airlines y UPS colisionaron en la noche del sábado en una de las pistas del aeropuerto internacional de Miami. Una de las aeronaves tenía previsto despegar con destino a Bogotá.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2026
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¿Cómo ocurrió el choque entre dos aviones en el aeropuerto de Miami? Así quedaron las aeronaves
Así quedaron las aeronaves -
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Dos aviones colisionaron en la noche del sábado en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Miami, causando dos heridos leves, cuando el tráfico aéreo en Estados Unidos trata todavía de reanudar su actividad tras un fallo técnico que obligó a paralizar todos los vuelos el viernes.

"La punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra el morro de un Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves rodaban por la pista del Aeropuerto Internacional de Miami", señaló la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) en un comunicado.

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La FAA explicó que el incidente, que tuvo lugar a las 21:00 horas locales (02:00 GMT del domingo), se produjo cuando el avión de Copa Airlines se dirigía a la puerta de embarque, mientras que el aparato de UPS rodaba hacia la pista para despegar con destino a Bogotá.

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"Los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines", explica en la nota la administración, que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

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Según informó el director de comunicación del aeropuerto, Greg Chin, al diario 'The New York Times', dos personas fueron atendidas en el lugar por heridas leves.

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El resto de vuelos fueron redirigidos a otras pistas sin que las operaciones aeroportuarias se viesen afectadas.

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Un pasajero del vuelo de la aerolínea panameña Copa Airlines relató a la CNN cómo el aparato se desplazaba a velocidad normal por la pista cuando de repente oyó gritos antes de sentir el impacto de otro avión chocando contra el suyo.

El incidente llega cuando Estados Unidos prevé que el tráfico aéreo regrese este domingo a la normalidad tras la paralización de toda la actividad durante cuatro horas en la noche del viernes debido a un fallo en el sistema de comunicaciones, lo que ha llevado a la cancelación de más de 10.000 vuelos desde entonces.

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AGENCIA EFE

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