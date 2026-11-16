En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CAPTURA 'PRIMO GAY'
VUELOS EE. UU.
FONDO MILAGRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ueno Bank en Paraguay: se entrega otro funcionario investigado junto al expresidente Santiago Peña

Ueno Bank en Paraguay: se entrega otro funcionario investigado junto al expresidente Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención de Aldo Rodríguez, director jurídico del Banco Central, por su presunta participación en la elaboración y validación de documentos con información falsa relacionados con el caso Ueno Bank. El funcionario se entregó horas después.

Por: AFP
Actualizado: 16 de nov, 2026
Comparta en:
Director jurídico del Banco Central de Paraguay se entregó a las autoridades por el caso Ueno Bank
e entregó a las autoridades por el caso Ueno Bank
Archivo

El director jurídico del Banco Central de Paraguay se entregó este domingo a las autoridades después de que la Fiscalía librara una orden de detención en su contra por la causa del banco digital Ueno Bank, cuyo colapso provocó la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Santiago Peña.

El viernes, la Fiscalía amplió la imputación contra Peña al acusarlo de liderar una asociación criminal, junto a cinco funcionarios del Banco Central (BCP), para proteger a Ueno Bank. El exmandatario, destituido la semana pasada tras un acelerado juicio político, ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El Ministerio Público ordenó la detención del director jurídico del BCP, Aldo Rodríguez -cuyo nombre no fue publicado por la Fiscalía, pero sí por medios locales-, en el marco del caso "que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, relacionados con el caso Ueno Bank".

Publicidad

Últimas Noticias

Papa León XIV regresa a Lima, Perú, para cerrar gira por Latinoamérica: así será su último día
MUNDO

Papa León XIV regresa a Lima, Perú, para cerrar gira por Latinoamérica: así será su último día

Murió el fundador del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado el ‘Jefe de jefes’
MUNDO

Murió el fundador del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado el ‘Jefe de jefes’

La Fiscalía lo acusa de actuar junto a otras autoridades del BCP para elaborar y validar documentos con información falsa que fueron remitidos al Senado.

También se investiga "una posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad".

Según el diario local ABC, Rodríguez se entregó a la justicia horas después de que se lanzara su orden de detención.

Publicidad

La causa del Ueno Bank investiga a los directivos del grupo que manejaba el banco, diez de los cuales se encuentran detenidos, y también a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El BCP informó el jueves a la AFP que ya había devuelto la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes de Ueno. Sin embargo, la mayoría del dinero depositado todavía no fue restituido, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.

Publicidad

AGENCIA AFP

Relacionados

Paraguay

Publicidad

Publicidad

Publicidad