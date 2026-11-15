Alice Huang, presunta espía china vinculada con exjefe de Nvidia, habría dejado Megaspeed en 2025

La empresa de centros de datos Megaspeed International, investigada por el presunto desvío de chips de Nvidia a China, aseguró que Alice Huang, señalada como presunta espía, había dejado la compañía hacía más de un año. (Lea también: Claves del caso Nvidia: quién reemplaza a Jensen Huang y cuál es el rol de Donald Trump en la crisis)



"La señora Alice Huang dejó oficialmente Megaspeed el 30 de agosto de 2025 y actualmente no desempeña ningún cargo en la empresa", indicó la compañía en respuesta a una consulta de AFP. "Megaspeed no hace comentarios sobre los asuntos personales y privados de la señora Huang", añadió.

La empresa, con sede en Singapur, habría ayudado presuntamente a compañías chinas a eludir los controles estadounidenses de exportación de Nvidia, el líder mundial de chips para inteligencia artificial. Washington prohíbe la exportación de estos chips avanzados, esenciales para el desarrollo de la IA, argumentando motivos de seguridad nacional.

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Según varios medios, Huang era considerada por las autoridades estadounidenses como una agente de los servicios de inteligencia chinos. Su relación con Jensen Huang, hasta hace pocos días consejero delegado de Nvidia, precipitó la dimisión de este último.



Alice Huang y Jensen Huang no tienen ningún parentesco.



Jensen Huang reconoció una relación extramatrimonial y días después dimitió. Su renuncia hizo perder miles de millones de dólares en capitalización bursátil a Nvidia y ha derivado en una investigación del FBI y en la citación de Huang ante el Congreso estadounidense.

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Pekín niega rotundamente las acusaciones de espionaje.



Nvidia, bajo la lupa de las autoridades

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó a Nvidia a explicar si permitió conscientemente que sus chips de IA más avanzados llegaran a China, al considerar secundaria la relación extramarital de su exdirector ejecutivo con la supuesta espía de Pekín.

Estados Unidos prohíbe las ventas a China de los chips de inteligencia artificial más avanzados, con el objetivo de superar a los chinos en la carrera por dominar la inteligencia artificial (IA).

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En declaraciones en Fox News el domingo, tres días después de la dimisión de Huang, Bessent dijo que quiere saber si Nvidia utilizó empresas fantasma para esquivar las restricciones estadounidenses y vender sus chips más potentes a China.

A finales de 2025, el presidente Donald Trump únicamente autorizó la venta a los chinos de chips de Nvidia denominados H200, pero no de los chips más avanzados utilizados para ejecutar los modelos de IA que están transformando la sociedad moderna. "Nada por encima de los H200 puede venderse a los chinos", dijo Bessent. "Lo que es más importante aquí", añadió, "es examinar si Nvidia tenía una cultura de cumplimiento de las restricciones de exportación de Estados Unidos".

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Aludió a empresas vinculadas a Megaspeed. "¿Y quién lo sabía? Porque estas empresas fantasma eran obvias. Estaban siendo investigadas. ¿Y utilizó Nvidia estas empresas como vía indirecta para vender chips a los chinos?", se preguntó Bessent.

Sobre Alice Huang, afirmó: "No me importa si es espía o no. Las debilidades de Jensen son asunto suyo".

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Bessent dijo que quería respuestas de Nvidia y de su investigación interna sobre la conducta de Jensen Huang en un plazo de 10 días.

El Departamento de Justicia realiza actualmente una investigación penal sobre el tema. Nvidia indicó a finales de octubre de 2026 que había investigado estas acusaciones en 2025 y las refutó. Los senadores citaron a Jensen Huang para que comparezca en diciembre. El exdirector también accedió a testificar a puerta cerrada en la Cámara de Representantes antes del feriado de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

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Nvidia tiene previsto publicar sus resultados trimestrales el martes 17 de noviembre. (Lea también: ¿Quién reemplazará a Jensen Huang en Nvidia? Trump sugiere a Tim Cook, exlíder de Apple)

AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL