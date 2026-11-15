Murió el fundador del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado el ‘Jefe de jefes’.

El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el ‘Jefe de jefes’ o el 'Padrino' y fundador del Cartel de Guadalajara, murió este domingo 15 de noviembre en Guadalajara debido a una falla orgánica múltiple, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Félix Gallardo, de 80 años, permaneció durante dos días bajo observación médica y con pronóstico reservado en un hospital privado de la ciudad, informó la dependencia. "De acuerdo con personal médico a cargo (Félix Gallardo) presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas", señaló la Secretaría en un breve comunicado.

El viernes, el exlíder del Cartel de Guadalajara fue trasladado de emergencia -y bajo un dispositivo de seguridad- desde el penal de Puente Grande, donde estaba preso, al hospital ubicado cerca de la zona financiera de la ciudad tras presentar bajos niveles de oxigenación. El fundador del Cartel en mención sufría de diversos males de salud como sordera, ceguera parcial, problemas de columna y enfermedades crónico degenerativas que requerían atención médica constante.

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El capo cumplía en Puente Grande dos condenas que suman 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además de secuestro y homicidio del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique 'Kiki' Camarena, en la década de 1980. Pese a que en 2022 un juez le concedió la posibilidad de pasar el resto de su condena en arresto domiciliario, debido a sus enfermedades y su avanzada edad, Félix Gallardo permaneció en la cárcel debido a que la FGR impugnó la resolución.



El prontuario del jefe del Cartel de Guadalajara

Originario del estado de Sinaloa (norte de México), donde nació el 8 de enero de 1946, Félix Gallardo fue fundador del Cartel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero, ‘El Narco de narcos’, y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, una de las organizaciones más importantes en el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos y Centroamérica en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX.



Expolicía, fue pieza clave además para establecer alianzas con los narcos colombianos y reorientar el negocio de la droga en México hacia la cocaína. Llegó incluso a ser guardia de un gobernador de Sinaloa, lo que según especialistas le habría ayudado para contar con la complicidad y protección de importantes políticos. Este cartel fue un "modelo hegemónico" y sentó "las bases de casi todas las actividades actuales de tráfico de drogas", señala la web especializada en narcotráfico Insight Crime.



Félix Gallardo "se asoció con traficantes colombianos como Pablo Escobar" y era el que controlaba el narcotráfico "en la frontera con Estados Unidos", añade la publicación. La banda de Guadalajara controlaba el hampa en el país por lo que Félix Gallardo fue erigido como ‘El jefe de jefes’. El cártel de Guadalajara implosionó en la década de 1990 y sus líderes locales formaron cárteles regionales, entre ellos el de Sinaloa, promovido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo Zambada, condenados a cadena perpetú}ia en Estados Unidos.

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Félix Gallardo se mantuvo en el imaginario popular gracias a narcocorridos como ‘El jefe de jefes’, que está prohibido en espacios públicos, y a las series narcas de Netflix, con el actor mexicano Diego Luna en la piel del capo. Hasta ahora, no hay información del lugar donde serán sepultados los restos de Félix Gallardo.

Con información de EFE y AFP