Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Periodista pide prueba de vida de su madre y ofrece hablar con secuestradores: "Tráiganla a casa"

Periodista pide prueba de vida de su madre y ofrece hablar con secuestradores: "Tráiganla a casa"

Savannah Guthrie, periodista estadounidense, añadió que su madre de 84 años no tiene los medicamentos que necesita. "Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar", dijo en un video.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 5 de feb, 2026
Savannah Guthrie, periodista estadounidense, pidió pruebas de vida de su madre de 84 años.
Savannah Guthrie, periodista estadounidense, pidió pruebas de vida de su madre de 84 años.
La periodista estadounidense Savannah Guthrie suplicó, entre lágrimas, a los secuestradores de su madre de 84 años, Nancy Guthrie, que entreguen pruebas de que sigue con vida y se abran a entablar comunicación con la familia. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la copresentadora del programa 'Today' de la cadena NBC recordó que su madre padece dolores constantes y depende de medicación diaria para mantenerse con vida y evitar sufrimientos severos.

"Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen (...) No tiene medicamentos; los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir", advirtió, subrayando la fragilidad de su estado de salud. Guthrie subrayó que la familia está dispuesta a hablar con quienes tengan retenida a Nancy y remarcó la urgencia de que reciba sus tratamientos. "Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar (...) Tráiganla a casa", añadió en el clip, en el cual estaba rodeada de familiares.

La desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino 'Today' de la cadena NBC ha conmocionado a la opinión pública estadounidense y ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer. En el video, Savannah Guthrie también se dirigió directamente a su madre: "Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy".

El lunes, la policía de Arizona dijo que creía que Nancy Guthrie fue secuestrada de su casa en el condado de Pima, después de desaparecer el domingo en extrañas circunstancias. "No se fue por cuenta propia, lo sabemos", declaró el sheriff local Chris Nanos en una conferencia de prensa.

Nanos publicó el miércoles en X que "los investigadores no han identificado a un sospechoso o persona de interés" en el caso. Los investigadores "continúan hablando con cualquiera que pueda haber tenido contacto con la señora Guthrie (...) Queremos encontrarla", agregó.

La policía tampoco puede confirmar todavía si el secuestro fue un acto aleatorio de violencia o un ataque que iba específicamente dirigido contra la madre de la periodista. El sheriff local aclaró que la mujer estaba "en plenas facultades mentales" y no presentaba problemas cognitivos.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Truth Social que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar y envió un mensaje de apoyo a los allegados de la periodista. El magnate señaló que el gobierno estadounidense está "desplegando todos los recursos" disponibles para colaborar con las autoridades que investigan el caso y participan en los operativos de búsqueda.

EFE y AFP

