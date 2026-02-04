Prohíben productos cosméticos infantiles: ¿de cuáles se trata y cuáles fueron las razones?

Una nueva alerta sanitaria ha sido emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología de Argentina (ANMAT). La entidad del país sudamericano informó sobre la prohibición en el uso, además de la comercialización o promoción de varios productos cosméticos enfocados en el público infantil y que no cuentan con la debida reglamentación de esa nación.

"ANMAT informa que, a partir de la Disposición Nº 221/2026, se prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional", se lee en un comunicado de la entidad argentina. De acuerdo con el informe, la medida de prohibición aplica para todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.



La decisión de la entidad fue tomada luego de verificar que los productos no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente. "Al tratarse de productos ilegítimos, ANMAT ordenó prohibirlos ya que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitarias pertinentes, utilizando los ingredientes permitidos por la normativa vigente", concluyeron en la comunicación.



¿Cuáles son los productos cosméticos prohibidos?

De acuerdo con la Disposición de la ANMAT, estos son los productos cosméticos prohibidos en el territorio argentino:



Kit de belleza “PEQUEÑA PUPINA” marca “BEBÉS LLORONES”, conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, industria argentina.

Set de belleza “LABUBUS” sin marca, conteniendo una paleta de cuatro sombras, industria argentina.

Juego maquillaje trío de maquillaje artístico “LILO & STITCH” marca “PEQUEÑA DISEÑADORA”, conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, cont. Neto 12 grs., industria argentina.

Set de belleza marca “DISNEY PRINCESSES”, conteniendo un dúo de rubor, un labial y un esmalte, industria argentina.

Set de belleza marca “PIKU”, conteniendo una paleta de sombras, industria argentina.

Set de belleza marca “MY LITTLE PONY”, conteniendo un esmalte y dos labiales, industria argentina.

Base líquida con color marca “BICGERBOWE”, en envase rosa con dibujo y forma de oso.

Set de maquillaje en estuche plegable “MAKE UP SET HELLO KITTY” marca “IMAN OF NOBLE”, conteniendo paleta de sombras y rubores, cont. Neto 28g, vencimiento: 12/29.

Perfume con vaporizador “SUNSHINE” marca “VICTORIOUS FINAL”, cont. Neto 88 ml.