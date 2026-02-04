Trump habló sobre víctimas que murieron a tiros por agentes del ICE en Mineápolis: "No eran ángeles"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que lamentaba los tiroteos efectuados por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que terminaron en los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good en Mineápolis, aunque sostuvo que las víctimas "no eran ángeles".

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario expresó su pesar por las muertes, pero destacó que ambos casos tenían "antecedentes y contextos" que, según él, complican la valoración de lo sucedido y dijo que ninguno de los dos eran ángeles. Aun así, el republicano afirmó que los resultados fueron trágicos y no justificables bajo ninguna circunstancia.



Trump añadió que los agentes federales involucrados en los operativos lamentan profundamente los incidentes y que la Administración revisará sus protocolos de actuación para prevenir nuevos episodios similares. Las declaraciones del presidente se enmarcan en un contexto de tensión en Mineápolis y suceden el mismo día que su Gobierno decidió retirar a 700 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del lugar. Además de haber anunciado la captura de al menos 4.000 migrantes por diversos delitos durante los operativos desde finales de 2025 hasta hoy.



Gobierno Trump asegura haber arrestado a más de 4.000 inmigrantes durante operativos en Mineápoli

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles haber detenido a más de 4.000 inmigrantes acusados de diversos crímenes durante los operativos realizados en Mineápolis por agentes federales bajo la denominada 'Operación Metro'. De acuerdo con datos difundidos por la Casa Blanca, los arrestos incluyen a personas condenadas por delitos graves como asesinato, violación, robo y tráfico de drogas, además de miembros de pandillas y otros considerados una amenaza para la seguridad pública.

Las autoridades señalaron que los operativos fueron ejecutados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el apoyo de la Patrulla Fronteriza y cuerpos locales, como parte de un despliegue que comenzó a mediados de 2025. El comunicado, firmado por la vocera presidencial, Karoline Leavitt, asegura que se trata de un "logro sin precedentes", con la que se justifica el movimiento de más de 3.000 agentes federales a la ciudad, donde durante enero dos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, fallecieron a consecuencia de disparos de oficiales en dos operativos distintos en Mineápolis.

Antes del lanzamiento de estos datos, el ‘zar’ de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció que retirará a unos 700 agentes migratorios del estado de Minesota y la ciudad de Mineápolis por la cooperación «sin precedentes» de las autoridades locales.

«Debido a este aumento sin precedentes de la colaboración (de entidades locales en Minesota) y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo», aseguró Homan en una rueda de prensa.

El anuncio ocurre tras constantes protestas de los ciudadanos, que luego de las muertes de Good y Pretti han mantenido constantes manifestaciones y plantones en la ciudad exigiendo una respuesta de la justicia, así como un retiro de las fuerzas federales. Las acciones de los agentes de inmigración han sido cuestionadas por organizaciones sociales y población civil porque también se han registrado detenciones de menores de edad, como la de Liam Conejo, un niño de cinco años que el fin de semana fue devuelto a su casa luego de haber sido enviado a un centro de detención en Texas junto a su padre.