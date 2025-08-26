Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Impactantes imágenes de tormenta de arena en Arizona llamada "haboob": ¿de qué se trata el fenómeno?

Impactantes imágenes de tormenta de arena en Arizona llamada "haboob": ¿de qué se trata el fenómeno?

Este lunes, la ciudad de Phoenix (Arizona) se vio afectada por una tormenta de arena que dejó a oscuras a toda la región. La espesura del fenómeno, conocido como haboob, cubrió la luz del día y provocó varias emergencias.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 26, 2025 09:55 p. m.
Impactantes imágenes de tormenta de arena en Arizona llamada "haboob": ¿de qué se trata el fenómeno?
En cuestión de minutos el día se convirtió en total oscuridad en Arizona.
Un enorme muro de polvo pareció barrer la ciudad de Phoenix, estado de Arizona, y sumió a esta ciudad del suroeste de Estados Unidos en una oscuridad casi total, lo que llevó a suspender vuelos y obligó a los conductores a salirse de las rutas, además de cortar el suministro eléctrico a miles.

Denominado "haboob", este fenómeno que ocurrió el lunes 25 de agosto, es común durante la temporada de monzones en la región árida de Estados Unidos. Esta tormenta de polvo fue seguida por lluvias intensas y relámpagos que desencadenaron advertencias de inundaciones repentinas.

¿Qué son los haboob?

Los haboobs se forman cuando una tormenta colapsa, y envía aire frío contra el suelo del desierto, donde levanta polvo en forma de una enorme pared de sedimento que puede extenderse por kilómetros y elevarse miles de metros de altura.

"Este polvo del monzón no es juego... ¡Por favor, manténganse a salvo!", advirtió la ciudad de Phoenix en X, compartiendo una foto de esa verdadera pared de polvo sobre aviones, una imagen que recuerda a una película de ciencia ficción. Los medios locales dijeron que el fenómeno arrancó parte del techo del Aeropuerto Sky Harbor de Phoenix.

La Cooperativa Eléctrica Trico informó que 7.200 clientes quedaron sin electricidad, mientras que la policía de la ciudad de Gilbert dijo que árboles caídos y apagones en semáforos generaron condiciones de manejo peligrosas. El polvo redujo la visibilidad a pocos metros en la carretera I-10, mientras que otra vía transitada, la I-17, fue parcialmente cerrada debido a inundaciones, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Arizona.

En total, más de dos millones de personas se vieron afectadas, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que aconseja a los conductores atrapados en haboobs detenerse y apagar las luces para que otros conductores no los confundan con vehículos en movimiento y choquen contra ellos. El NWS pronostica tormentas aisladas desde el martes hasta el jueves, antes de que regresen las condiciones secas el viernes a la región.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICAS CARACOL
*Con información de AFP

