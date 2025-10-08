En vivo
Tormenta tropical Jerry podría convertirse en huracán este jueves: estas son las zonas en alerta

Los meteorólogos pronostican que Jerry se convierta en huracán el jueves y que su centro pase cerca o al norte de las Islas de Sotavento entre el jueves y el viernes de esta semana.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
La tormenta tropical Jerry
Tormenta tropical Jerry.
X: @NWSGSP

