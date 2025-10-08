En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hija de alcaldesa electa a la que apuñalaron en su casa es la principal sospechosa del ataque

Hija de alcaldesa electa a la que apuñalaron en su casa es la principal sospechosa del ataque

Fue la adolescente la que llamó a emergencias para informar que Iris Stalzer estaba gravemente herida. Según la joven, varios hombres la atacaron frente a la vivienda. Este es el estado de salud de la víctima.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Alcaldesa electa en Alemania apuñalada en su casa habría sido atacada por su hija
Alex Talash / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

