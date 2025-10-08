Hija de alcaldesa electa a la que apuñalaron en su casa es la principal sospechosa del ataque

La sospechosa de haber apuñalado el martes 7 de octubre a Iris Stalzer, alcaldesa electa de la localidad alemana de Herdecke, del Partido Socialdemócrata (SPD), es su propia hija de 17 años, anunció la Policía este miércoles en una rueda de prensa, en la que excluyeron que pueda haber un motivo político tras la agresión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una portavoz de la Policía de Hagen, Ursula Schönberg, afirmó que la alcaldesa electa se encuentra ya fuera de peligro y tiene pronóstico favorable, después de que fuese encontrada herida con varias cuchilladas en su hogar y trasladada en helicóptero al hospital en estado crítico.



La adolescente ya había atacado con cuchillo a la alcaldesa, según medios

Los servicios de emergencia fueron alertados por una llamada de la hija, de 17 años, de la política, que fue detenida provisionalmente junto con su hermano, de 15, puesto que desde un primer momento había indicios de un "suceso intrafamiliar de algún tipo".

Cuando llegó la Policía, la joven supuestamente les dijo a los agentes que había abierto la puerta de la casa y encontrado a su madre gravemente herida. Su hermano, un adolescente de 15 años también adoptado, estaba presuntamente durmiendo.



Los miembros de los servicios de emergencia encontraron a la alcaldesa electa sentada en un sillón sangrando abundantemente, de acuerdo con Bild. Por su parte, el medio Der Spiegel indicó que la política sufrió al menos diez heridas por arma cortopunzante en abdomen y espalda.

Publicidad

Tras recibir atención médica, fue trasladada en helicóptero a un hospital.



Ambos menores de edad, que según se ha informado son adoptados, contaban con antecedentes policiales, agregó Schönberg.

El responsable de la brigada de homicidios, Jens Rautenberg, señaló que la propia Stalzer, una vez que estuvo en condiciones de declarar tras haber sido estabilizada en el hospital, incriminó a su hija como sospechosa.

Publicidad

Un responsable de la Fiscalía de Hagen, Bernd Haldorn, confirmó que en base al estado actual de la investigación se parte de una disputa familiar como explicación del suceso y que la hija es responsable del apuñalamiento. No obstante, en principio se trataría de un delito de lesiones graves y no de uno de tentativa de homicidio, ya que no hay indicios de que la menor tuviese la intención de acabar con la vida de su madre.

Además, detalló Haldorn, todo apunta a que la joven interrumpió su ataque a Stalzer y llamó a los servicios de emergencia para que atendiesen a la política de 57 años. Este verano, Stalzer ya había sido atacada por su hija adoptiva con un cuchillo, según informaciones del semanario Der Spiegel.

El suceso produjo la reacción del canciller alemán, Friedrich Merz, quien dijo en su cuenta de X que las noticias que llegaban de Herdecke eran algo.

La política acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales de la pequeña localidad del oeste de Alemania, donde se impuso con el 52,8% de los votos al candidato conservador Fabian Haas. Se posesiona en noviembre.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE