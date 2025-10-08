Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó este miércoles 8 de octubre que el país realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una "amenaza" y un intento de propiciar un "cambio de régimen".

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López manifestó que no quiere producir "alarmismo", sino "imprimir realismo a la situación", luego de mencionar la "irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano".

"Yo como líder militar tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis y hablo aquí sin alarmismos (...), pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano no es normal", afirmó el ministro de Defensa.



Asimismo, reiteró que Estados Unidos quiere "forzar un cambio de régimen" en Venezuela y por eso, añadió, "fabrican mentiras, despliegan buques de su Armada, despliegan aviones", en referencia a la presencia militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que el presidente Donald Trump justifica como una operación para combatir el narcotráfico que asegura proviene del país suramericano.

Este miércoles, Venezuela activó en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el "Plan Independencia 200", anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington.



Al respecto, el ministro de Defensa dijo que "todos estos ejercicios" tienen la orientación de que Venezuela se prepare "cada día mejor" y que se ponga "dos, tres pasos adelante de la agresión y amenaza militar del imperialismo norteamericano".

Según informó este lunes The New York Times, Trump canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento.

Sin embargo, este martes, el presidente Nicolás Maduro desestimó que su homólogo estadounidense haya ordenado cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el país suramericano.



¿Qué es el plan Independencia 200?

Venezuela activó este miércoles en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el "Plan Independencia 200", anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en aguas próximas a la nación suramericana.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabezó un acto en La Guaira junto al gobernador de ese estado, José Alejandro Terán, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en esa región, el almirante Gregorio Briceño, y a un grupo de uniformados y milicianos, para dar comienzo al ejercicio de "despliegue" en esas regiones.

"Ahora con el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra nuestro país, Venezuela toda se moviliza, organizadamente (...) en unas acciones territoriales en los estados La Guaira y (...) Carabobo, en el marco de la operación 'Independencia 200'", afirmó Cabello, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Interior detalló que tienen una lista de "chequeos", "de actividades" y abarcarán "objetivos muy claros" en instituciones, organismos y servicios públicos, entre los que mencionó infraestructuras como aeropuertos, puertos, entre otros.

En ese contexto, aseguró que el pueblo venezolano es "pacífico", pero advirtió que "se ha venido preparando a conciencia", "activamente" y "en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario, los ataques que quieran hacerle" al país.

Por su parte, el presidente Maduro destacó el comienzo del ejercicio, que, aseguró, incluirá "27 acciones territoriales".

"Desde las 12:00 de la noche, las 0:00 horas (04:00 GMT), arrancó el ejercicio 'Independencia 200' de activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente en la Zona de Defensa Integral La Guaira y en la Zona de Defensa Integral Carabobo de manera simultánea", afirmó Maduro en un video difundido en su cuenta de Telegram

El gobernante indicó que se trata de una "nueva modalidad de activación" en las ZODI -como se denomina a esta especie de divisiones militares del territorio-, que se puso en marcha desde las 5:00 hora local (09:00 GMT), e incluyó a la Milicia Nacional Bolivariana "y todas las fuerzas sociales y populares".

"Son 27 tareas a cumplir para asegurar integralmente y proteger la Zona de Defensa Integral La Guaira y Carabobo", agregó el mandatario, quien indicó que de esta forma irán "afinando paso a paso la maquinaria militar, popular" del que calificó como "poderoso movimiento nacional por la defensa" de la paz, de la soberanía y el "derecho al futuro" de su país.

EFE