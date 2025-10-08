En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Influencer Wero Bisnero capturado por feminicidio en su conjunto: su esposa le habría ayudado

Influencer Wero Bisnero capturado por feminicidio en su conjunto: su esposa le habría ayudado

En video quedó grabado cómo Rodolfo Sandoval intentó escapar en su camioneta, chocó, se bajó y en ropa interior salió corriendo. La Policía lo interceptó.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de oct, 2025
Influencer Wero Bisnero capturado por feminicidio en su conjunto: su esposa le habría ayudado
Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como Wero Bisnero -
Redes sociales

