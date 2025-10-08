Influencer Wero Bisnero capturado por feminicidio en su conjunto: su esposa le habría ayudado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el creador de contenido Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como Wero Bisnero, fue vinculado a una investigación sobre un feminicidio ocurrido en el conjunto residencial Loma Antigua, ubicado en Atizapán de Zaragoza. Este hombre, que se dedica a hacer videos relacionados con emprendimiento y finanzas, fue capturado por las autoridades el pasado 4 de octubre semidesnudo.

Un juez le impuso medida de prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos y se determina la responsabilidad de Sandoval en este caso. Además, los investigadores presentaron una serie de pruebas que revelarían la responsabilidad de este hombre en el feminicidio.

Al parecer, Sandoval asesinó a una mujer identificada como Renata con complicidad de su esposa, Ana Paulina N., quien también fue detenida. Ambos eran vecinos de la víctima mortal en el mismo conjunto residencial.



Versiones de medios mexicanos indicaron que el supuesto asesino tenía una relación extramatrimonial con la víctima y, en medio de una discusión, él la asesinó y luego llamó a su esposa para que le ayudara a ocultar las pruebas.



Wero Bisnero habría intentado quemar ropa de la víctima

De acuerdo con el diario Milenio, la ropa y pertenencias de la víctima iban a ser quemadas por el señalado feminicida. La esposa de Wero Bisnero, al parecer, ayudó a tratar de eliminar la evidencia del crimen. Aunque los dos se habrían dado a la fuga, las autoridades alcanzaron a detenerlos.

El periodista mexicano Carlos Jiménez compartió un video de cámaras de seguridad en el que, al parecer, Rodolfo Sandoval estaba escapando al interior de una camioneta blanca. Después se ve a las autoridades capturándolo y el señalado asesino estaba en ropa interior.



INTENTÓ ESCAPAR en CALZONES, el FEMINICIDA

Así se subió a su camioneta Rodolfo Sandoval.

Intentaba huir de los guardias de Loma Antigua y de @PoliciaAtizapan

Acababa de asesinar a Renata, frente a su niña.

Al final acabó detenido y en @FiscaliaEdomex



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/5n2vVEIuPc — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 8, 2025

Huellas de sangre, la principal pista

En la escena del crimen, las autoridades encontraron una puerta de vidrio corrediza, la cual estaba rota y los pedazos del cristal estaban en el suelo del apartamento de Renata. Cerca al cuerpo sin vida de la víctima había huellas de pies marcadas con sangre. Además, las autoridades revelaron que había huellas tanto de adultos como de un menor de edad. Las huellas del menor serían de la hija de Renata.

En el horno de la casa, los investigadores encontraron ropa que pertenecería al señalado feminicida, lo cual explicaría por qué estaba en ropa interior cuando fue capturado por la Policía. Cuando fue detenido en su camioneta, la manija del vehículo tenía rastros de sangre.



Así capturaron a Wero Bisnero

La detención del Wero Bisnero se dio luego de que los vigilantes del conjunto residencial notaran que este hombre estaba teniendo una discusión con Renata, discusión que se estaba tornando violenta. En ese momento, los guardas de seguridad llamaron a las autoridades para que atendieran la emergencia.

Dos minutos después, una patrulla de Policía llegó hasta el lugar y gracias a eso se pudo evitar que los presuntos criminales quemaran la ropa de la víctima y pudieran escapar del lugar de los hechos.

Rodolfo Sandoval, en medio de su intento de huida, chocó su camioneta en la entrada del parqueadero del conjunto residencial, se bajó e intentó escapar corriendo, pero rápidamente fue interceptado por la Policía y capturado.

Sandoval fue puesto a disposición de las autoridades competentes y el cuerpo de Renata fue recuperado y enviado a que los investigadores para que esclarezcan las causas de su fallecimiento.

