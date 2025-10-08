En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre fue baleado en plena transmisión en vivo por Facebook: "Te amo, corazón, cuida a mis niños"

Hombre fue baleado en plena transmisión en vivo por Facebook: "Te amo, corazón, cuida a mis niños"

Justo después de denunciar unos baches sobre las vías de su municipio, 'Don Nico' fue interceptado por unos sujetos en moto que le dispararon 13 veces. La presidenta de México se pronunció.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de oct, 2025
Hombre fue baleado en plena transmisión en vivo por Facebook: "Te amo, corazón, cuida a mis niños"
Momento del ataque -
