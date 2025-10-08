Hombre fue baleado en plena transmisión en vivo por Facebook: "Te amo, corazón, cuida a mis niños"

Un comerciante de helados en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, México, fue atacado a balazos por sicarios mientras él se encontraba realizando un en vivo a través de su red social Facebook. La víctima del ataque fue identificada con el apodo de Don Nico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Días antes del ataque en su contra, ‘Don Nico’ había hecho una publicación en sus rede sociales denunciando baches en las calles de su municipio y pidió a los vecinos de la comunidad hacer una recolecta para comprar materiales y arreglar los huecos.

Tras el ataque en su contra, el hombre gritó de dolor y luego envió un mensaje a su esposa pensando que se iba a morir en el lugar. “Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Me mataron, ya estoy en la salida muriéndome. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Se me está yendo el aliento, te amo. Te amo, corazón, cuida a mis hijos, corazón. Edúcalos... Edúcalos, corazón. Estoy muriendo, estoy tirado en el campo. Te amo, te amo, corazón. No, mi amor, mira, diles a mis hijos que los amo. Vengan, vengan rápido... Qué quede como un legado para el pueblo que el pinche gobierno es una basura... Ya me voy”.



Publicidad

Vecinos de la comunidad que presenciaron al hombre herido lo ayudaron y llamaron a una ambulancia para que lo tendieran. Al mismo tiempo, Don Nico pedía agua y decía que tenía la espalda llena de balazos.



¿Qué dijo presidenta de México sobre ataque a Don Nico?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al ataque contra Don Nico y también sobre los baches en las vías, por lo que pelaba la víctima. Dijo que el hecho “lo está investigando el gabinete de seguridad este lamentable caso. Este año hubo un primer periodo de El Bachetón, de repavimentación y bacheo. En la época de lluvias los suspendimos porque es mejor no bachear o pavimentar en ese periodo para que pueda durar más. Ahora vamos a reiniciar en todo el país. Es una de las quejas más grandes de la gente. A nosotros nos tocan las carreteras federales, pero la idea nuestra es que nos podamos sentar con los gobernadores y presidentes municipales para que haya un programa nacional de bacheo y repavimentación en todo el país. Pronto vamos a llamar a esta reunión. Se van a dar 4.000 millones de pesos para iniciar durante este periodo”.



Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han revelado el estado de salud de Don Nico ni tampoco se ha informado sobre las investigaciones que, según la presidente Sheinbaum, se han adelantado.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias