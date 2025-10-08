Famoso producto de canela es retirado del mercado por posible presencia de plomo: síntomas graves

Una nueva alerta sanitaria ha sido emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Esta entidad dio a conocer que la empresa Eureka Inc., de la ciudad de Pomona, en el estado de California, comenzó el retiro del mercado de un popular producto de cocina por una posible contaminación con plomo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata del producto de canela molida, de marca Durra y que viene en un envase de plástico de 100 gramos. "El retiro del mercado se inició después de que la FDA recolectara muestras del producto y detectara niveles elevados de plomo. La investigación de la empresa continúa, incluyendo el análisis de las materias primas utilizadas en su fabricación", se lee en un comunicado de la administración federal. Estas son las características del producto mencionado en la alerta, emitida el 7 de octubre de 2025:



Canela molida: envase de plástico transparente de 100 g, marca Durra, color canela, UPC 6251136 034139 y tiene el código de lote afectado: n.° de lote: 06 B:02. Fecha de caducidad: mayo de 2026.

Lea: Comida para perros es retirada del mercado por alerta de bacteria que también afecta humanos



¿Cuáles son los peligros de la intoxicación por plomo?

De acuerdo con la entidad estadounidense, la intoxicación por plomo se puede diagnosticar mediante pruebas clínicas. "Quienes hayan consumido el producto afectado deben consultar con su médico sobre la posibilidad de realizar pruebas. Se insta a los consumidores que hayan comprado canela molida de marca Durra a que lo devuelvan al punto de compra para obtener un reembolso completo", explicaron.

La exposición a corto plazo a niveles muy bajos de plomo podría no causar síntomas y es posible que el aumento de los niveles de este elemento en sangre sea el único signo aparente de exposición. Sin embargo, la FDA alerta que la "exposición a cantidades extremadamente altas de plomo puede provocar síntomas evidentes y posiblemente graves, por los cuales es probable que la persona busque atención médica".



Los efectos del plomo en el cuerpo humano dependen de la cantidad y la duración de la exposición, así como de la edad y el peso corporal. "Si un niño se expone a suficiente plomo durante un período prolongado (por ejemplo, semanas o meses), puede sufrir daños permanentes en el sistema nervioso central. Esto puede provocar trastornos del aprendizaje, defectos del desarrollo y otros problemas de salud a largo plazo", enfatizó la entidad.



Síntomas de intoxicación por plomo

La intoxicación aguda por plomo, especialmente en adultos, puede causar una amplia variedad de síntomas. Entre esos se encuentran:



Dolor abdominal.

Debilidad muscular.

Náuseas.

Vómitos.

Diarrea.

Pérdida de peso.

Disminución de la producción de orina o presencia de sangre.

"La exposición crónica al plomo se asocia con disfunción renal, hipertensión y efectos neurocognitivos. El plomo puede causar graves problemas de salud si se ingiere en exceso, como daños al cerebro y los riñones, y puede interferir con la producción de glóbulos rojos, que transportan oxígeno a todo el cuerpo", agregó la FDA.



Otra alerta de presencia de plomo en producto de canela

El pasado 26 de septiembre, la FDA también informó que la empresa SLR Food Distribution de la ciudad de Hicksville, en el estado de Nueva York, retiraba del mercado la canela de la marca Wise Wife debido a su potencial contaminación con niveles elevados de plomo. "La canela molida de la marca Wise Wife se distribuyó a minoristas de los estados de Nueva Jersey, Nueva York, Florida, Maryland, Minnesota, Oklahoma y Ohio entre el 15 de febrero de 2024 y el 28 de junio 2025".

Publicidad

Ese producto se identifica como Wise Wife y se presenta en un frasco de plástico transparente de 50 g (1.76 oz) con tapa negra. El código UPC 0688474302853 está impreso en la etiqueta posterior. El retiro también se debió a un análisis realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que reveló que el producto contenía niveles elevados del elemento.



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL