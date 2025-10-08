En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Famoso producto de canela es retirado del mercado por posible presencia de plomo: síntomas graves

Famoso producto de canela es retirado del mercado por posible presencia de plomo: síntomas graves

En Estados Unidos alertaron sobre el retiro masivo de un producto de canela, el cual después de varios análisis reportó altos niveles de plomo que pueden ser perjudiciales para la salud.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de oct, 2025
Imagen de referencia de canela.
Pexels

