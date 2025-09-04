Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tragedia en Lisboa: asciende a 16 el número de muertos tras accidente del funicular da Glória

Tragedia en Lisboa: asciende a 16 el número de muertos tras accidente del funicular da Glória

Las victimas mortales y heridos son personas de diferentes nacionalidades, dada la importancia histórica que tiene el funicular en Lisboa.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:00 a. m.
Comparta en:
Lisboa
Dieciséis víctimas mortales ha dejado esta tragedia.
EFE.