Trump firma nuevo arancel del 10% que se aplicará a todos los países: ¿cómo impactará a Colombia?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó desde la Oficina Oval un arancel global del 10% sobre todos los países, como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

La ley en la que se soportó Trump para esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15% y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.



El nuevo arancel fue la respuesta de contingencia de la Administración, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de sus amplios aranceles globales. El dictamen del Supremo afecta a la tarifa global base del 10% a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas, como el fentanilo, a través de sus fronteras hacia EE. UU.



También se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil e India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Publicidad

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.



¿Qué impacto tendría en Colombia?

Según la Cámara de Comercio Colombo-Americana, el impacto de esta decisión en la economía colombiana es de gran magnitud, ya que Estados Unidos es hoy su principal socio exportador.

Cifras del Dane indican que en 2025 se exportaron un total de 14.868 millones de dólares al país norteamericano, es decir, cerca del 30% de las ventas internacionales.

Publicidad

Con el nuevo arancel del 10% firmado por Trump, productos como el petróleo, el café, las flores, el aguacate Hass, el cacao y las manufacturas, que incluye textiles y calzado, tendrían este nuevo impuesto.

“Si bien le da la posibilidad de establecer un arancel de hasta 15%, él mencionó que va a ser el 10%, (el impuesto) tiene duración de 150 días. Sin embargo, uno tendería a entender que esta sección 122 es transitoria, mientras se establecen aranceles específicos de productos y por países”, explicó la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacouture.

“¿Qué tiene Colombia de ventaja? Que Colombia tiene productos que Estados Unidos necesita, que es complementario”, añadió.

Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos en 2025, pese a la imposición de nuevos aranceles, han seguido creciendo.

Publicidad

El llamado del sector empresarial es a un diálogo entre los gobiernos de ambos países para evitar que estas tarifas puedan ser mayores.

AGENCIAS EFE/AFP

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL