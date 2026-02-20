Juan Pablo Guanipa, ahora en libertad, cuenta cómo se enteró de la captura de Nicolás Maduro

Tras la aprobación y promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela, la mano derecha de María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, que tenía casa por cárcel, recobró su libertad.

El político opositor cumplía la pena en su casa de Maracaibo, a donde en la noche del jueves 19 de febrero llegó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana para notificarle el fin de su sentencia.

“Me dijeron que tenía libertad, pregunté que si era libertad plena, me dijeron que sí. Bueno, todo un proceso para quitarme el grillete, pero gracias a Dios salí en libertad. Mi opinión es que nunca jamás debí estar detenido”, señaló en una entrevista con Noticias Caracol.



“Solo decían que Estados Unidos estaba bombardeando a Venezuela”

El día 3 de enero, mientras estaba en una celda del penal de Maripérez, en Caracas, Guanipa recordó que dormía hasta que “comencé a escuchar movimientos muy fuertes. Me dicen que había habido algunas explosiones, pero yo en mi sueño no las escuché. En ese momento veo que los policías comienzan a bajar de una forma casi que violenta de sus cuadras y sencillamente me levanté y me puse en la puerta de mi celda. Yo los veía pasar y comencé a preguntarles, pero me decían cosas vagas, que Estados Unidos estaba bombardeando a Venezuela, ese tipo de cosas”.



Minutos después se enteró de todo. Según su relato, “se me acercó uno de los presos que estaba allí, que tenía más libertades que yo porque son funcionarios que están presos y les dan algunas libertades, y sencillamente me dijo: ‘Se llevaron a Maduro, se llevaron a Cilia’. En ese momento yo entendí la dimensión de lo que estaba pasando y bueno, estuve pendiente, pero sin más información”. (Lea también: Se aplaza audiencia contra Maduro y su esposa en Nueva York, EE. UU.: esta es la nueva fecha)



Para él, el ataque militar de Estados Unidos “nunca debió pasar en Venezuela. No era lo ideal que pasara de esa manera, pero Maduro dio pie para que eso pasara. Maduro es el responsable de que eso pasara. Maduro tiene mucho tiempo irrespetando al pueblo venezolano, violando la soberanía popular, dándoles patadas a las decisiones del pueblo en materia electoral”.

Agregó que “lo que pasó el 28 de julio del año 2024 es una cuestión sin precedentes, impresionante. 70-30 quedó ese proceso a favor de Edmundo González y Maduro se burló de eso, y lo que pasó ese día es consecuencia de todas esas cosas, del secuestro de los poderes públicos, de la partidización de la fuerza armada. Todo eso fue cobrando fuerza y fuerza hasta que se convirtió en lo que pasó el día 3 de enero”.



Lo que opina Juan Pablo Guanipa de Delcy Rodríguez

El opositor dice “que si Nicolás Maduro no ganó el proceso electoral, evidentemente la que él puso como vicepresidente no es legítima para ocupar la Presidencia de la República. Esa es mi opinión. Si me preguntan qué sería lo ideal, lo ideal sería que se respete lo que pasó el día 28 de julio del 2024. Pero si me dicen que eso no es posible, que es lo que percibo en este caso, porque algunos actores muy importantes como los Estados Unidos consideran que eso no es posible, sino que hay que sentar las bases para una nueva elección, vayamos a la nueva elección, pero indudablemente Delcy no es legítima para estar ejerciendo la Presidencia de la República”.

Guanipa explica que “en este país y en todos los países del mundo, la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto de las minorías. En este caso, el chavismo es una minoría, y si el chavismo es una minoría, nosotros tenemos que darles a ellos el espacio necesario, pero le corresponde gobernar a la mayoría y eso tiene que ser respetado”.

Y entendiendo la situación actual del país, pidió “al pueblo un poquito de paciencia, un poquito de constancia en la lucha, pero la convicción de que la solución para esto es la salida del gobierno que hoy preside la señora Delcy y la asunción de un nuevo gobierno presidido por alguien elegido por el pueblo, que naturalmente es María Corina Machado, que es la líder que logró el apoyo popular en la elección primaria, que debió ser la candidata presidencial en 2024, pero no se lo permitieron. Hacia allá tenemos que ir. Si tenemos un liderazgo consolidado en María Corina y Edmundo González, si tenemos partidos políticos y sociedad civil actuando con mucha fuerza, si tenemos el apoyo de los Estados Unidos, vamos a llegar a esos acuerdos para lograr que todo pueda funcionar adecuadamente”. (Lea también: “Venezuela está mucho mejor hoy” que con Maduro, afirma Marco Rubio)



“Ley de Amnistía es excluyente”

Aunque con esa norma vigente hace menos de 24 horas le dio la libertad, Guanipa no tiene dudas al decir que “esa ley es absolutamente chucuta. En Venezuela, chucuta quiere decir corta, incompleta, falla, es una ley que no tiene las dimensiones que debería tener”.

“Soy de los que piensa que no hace falta tener ley para liberar a los presos políticos y eso lo demuestra el hecho de que el mismo régimen dice haber liberado más de 800 personas sin Ley de Amnistía. Por tanto, es una decisión política, es la voluntad política lo que puede influir en que se liberen todos los presos políticos, y hacer una Ley de Amnistía que es excluyente, que hace que algunas personas que se fueron del país no puedan volver según esa ley o algunas personas que están presas no puedan salir en libertad, especialmente militares, eso no ayuda absolutamente en nada. Nuestra exigencia es que todos los presos políticos estén en libertad y que todos los exiliados puedan estar de vuelta en Venezuela”. (Lea también: Ley de Amnistía es aprobada en Venezuela, pero excluye a condenados por promover acciones armadas)

Sobre esos exiliados de los que habla, señala que “no tiene nombre y apellido formal, pero todos sabemos que eso tiene que ver con María Corina Machado, con Leopoldo López, con algunos militares reconocidos que son institucionales y que no estuvieron de acuerdo con politizar y partidizar la fuerza armada. Entonces, para nosotros todos son indispensables, todos son necesarios y a todos los queremos aquí. A unos porque salieron de la cárcel y a otros porque se vinieron de los otros países. Así que más allá de lo que diga la ley, aquí la presión nacional e internacional es lo que va a ayudar a que todos salgan en libertad y todos regresen a Venezuela”.



Agradecido con su hijo Ramón Guanipa

El opositor contó que su hijo “es un chamo que tiene 28 años de edad, que su carrera se truncó cuando yo me fui a la clandestinidad porque a él lo empezaron a perseguir también. Él tuvo que esconderse, perdió su trabajo y perdió su carrera, (aunque) ya la retomó”.

Antes de que fuera detenido habló con él y le dijo “‘si a mí me ponen preso, tú tienes que asumir la conducción de la casa, te corresponde asumir la conducción de la casa y llevar el día a día de tus hermanos’, que en ese momento tenían 11 años, 13 años, 14 años. Son cuatro hermanos que él tiene, ellos son cinco en total, y la nietecita, que es la hija de Ramón, que vive también con nosotros. Entonces, a él le correspondió llevar la casa. Lo que yo no sabía era que iba también a llevar mi defensa pública y yo me fui enterando de eso ya saliendo de la cárcel”.

“Yo se lo agradezco mucho porque definitivamente ahí también hay un trabajo de su mamá y un trabajo mío que ayudó a que él tuviera la fortaleza de asumir la defensa mientras atendía la familia, asumir la defensa de su padre y echar hacia adelante en una circunstancia muy difícil para mi familia y para mis hijos. Me siento muy orgulloso de él y también me siento muy orgulloso de todos mis hijos, porque yo siempre les he dicho que su primera responsabilidad son los estudios y a pesar de todas las dificultades que estaban viviendo, se esforzaron y lograron excelentes notas durante este año y medio de mi ausencia, y eso refleja que han madurado muchísimo y que están a la altura de estas circunstancias”, reveló.

