Trump anuncia nuevo arancel de 10% tras rechazar fallo de la Corte Suprema contra impuestos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, condenó duramente este viernes el fallo "terrible" de la Corte Suprema, que invalida los aranceles "recíprocos" y de otra índole que impuso bajo poderes de emergencia, un duro revés a su agenda política y económica.

No obstante, anunció que impondrá un nuevo gravamen global del 10% bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso.

"El fallo del Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante", dijo Trump después de que la alta corte decidiera con una clara mayoría de 6-3 que el Gobierno no tiene facultades en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.



Trump consideró que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron "influenciados por intereses extranjeros" y aseguró que los países que "han estado estafando" a EE. UU. "durante años están eufóricos" tras el dictamen, que podría significar el reembolso de entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados con los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, entre otras medidas.



Por otro lado, agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores de los nueve que componen el Supremo, por apoyarlo y afirmó que "al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en contra".

Entretanto, el vicepresidente JD Vance dijo que " la Corte Suprema decidió que el Congreso, a pesar de darle al presidente la capacidad de 'regular las importaciones', en realidad no lo decía en serio".

"Esto es pura ilegalidad por parte de la Corte. Y su único efecto será dificultarle al presidente la protección de las industrias estadounidenses", añadió.



Aranceles sin la autorización del Congreso

La mayoría del Supremo señaló que el uso de la IEEPA, pilar de la guerra comercial de Trump, supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal consideró que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

En su comparecencia improvisada desde la Casa Blanca, Trump, sin embargo, insistió en que no tiene por qué trabajar con los legisladores para imponer gravámenes a los socios comerciales de la mayor economía del mundo. "Tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido", zanjó en un claro intento por seguir imponiendo el poder Ejecutivo al Legislativo y al Judicial.

Antes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, indicó que trabajaría para buscar "la mejor estrategia a seguir" y expresó su respaldo al mandatario, argumentando que estas políticas han generado "miles de millones de dólares".

La minoría demócrata en el Senado y la Cámara celebró el fallo como "una victoria para el bolsillo de los estadounidenses" y llamó a "poner fin la guerra comercial".

A pesar del revés, la Corte Suprema le dejó potestad a Trump de seguir gravando sectores específicos como el automovilístico, el acero o el aluminio.



Nuevo gravamen global del 10%

Trump, que aseguró que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer nuevas tasas, explicó que va a recurrir a tres leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, pero que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión del Supremo.

Dentro de estas nuevas opciones, el presidente estadounidense anunció que firmaría una nueva orden "para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 (de la Ley de Comercio de 1974), además de los aranceles normales que ya se están cobrando".

La ley que usará Trump en esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15% y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo. Tampoco se ha precisado cómo se aplicarán estos nuevos gravámenes que, según indicó el mandatario, podrían entrar en vigor en tres días. Además, advirtió que estas tasas podrían ser superiores a las ya vigentes.

También adelantó que iniciarán varias investigaciones "en virtud de la Sección 301 y otras", para proteger al país "de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas". (Lea también: Donald Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán)



Revés a la guerra comercial de Trump

El dictamen del Supremo afecta a la tarifa global base del 10% a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas como el fentanilo a través de sus fronteras hacia EE. UU.

También se incluyen las decisiones de Trump de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil e India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Ahora, además, se revertiría la suspensión de la exención arancelaria que regía desde hace casi un siglo sobre los envíos 'de minimis' de mercancías de escaso valor, con serias repercusiones para el comercio electrónico.

Trump declaró que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora. Un estudio de la Universidad de Pensilvania cifró que la cifra en juego podría representar hasta 175.000 millones de dólares.

Ese aspecto "no fue abordado por la Corte", lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar "años".

El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un "desbarajuste".



Reacciones internacionales

México anunció que iba a estudiar la sentencia y lo mismo declaró la Unión Europea.

"Canadá debe prepararse para nuevos mecanismos, más contundentes, (...) potencialmente con efectos más amplios y perturbadores", dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Candace Laing, en un comunicado.

El Reino Unido, que había firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, informó que esperaba mantener esa "posición comercial privilegiada".

Trump también utilizó los aranceles para negociar con otros países clave, como Japón, India o Corea del Sur, acuerdos que, según él, siguen en vigor.

La bolsa de Nueva York, que había abierto en rojo, cerró en alza: 0,47% el Dow Jones, 0,90% el Nasdaq.

Además de la sentencia, Estados Unidos se levantó este viernes con un pobre resultado económico: el crecimiento en 2025 fue del 2,2%, respecto al 2,8% de 2024.

Tras un año de insistir en que los aranceles eran una panacea para Estados Unidos, las cifras oficiales del déficit comercial en 2025 mostraron que aumentó ligeramente, hasta 1,24 billones de dólares. (Lea también: Cuba debe aplicar “cambios muy drásticos pronto”, advierte Estados Unidos)

