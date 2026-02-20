Maduro y su esposa recibieron su primera visita consular en cárcel de EE. UU., revela Cabello

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una primera visita consular tras la captura del líder chavista el pasado 3 de enero por Estados Unidos en un ataque militar a Caracas, y posteriormente recluido en una cárcel de Nueva York por cargos de narcotráfico. (Lea también: “Venezuela está mucho mejor hoy” que con Maduro, afirma Marco Rubio)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Ya tuvo su primera visita consular, se le fue concedida. Él ahí habla con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa que él quiera manifestarle", dijo Cabello sin detallar la fecha exacta de la visita.



“Que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia”

Durante una entrega de patrullas policiales en la localidad de Valles del Tuy en el estado Miranda, vecino de Caracas, el también número dos del chavismo, que niega las acusaciones contra la pareja presidencial, reiteró que "todos los días" el Gobierno venezolano está haciendo "diligencias" para lograr la liberación de Maduro y Flores.

"Todos los días hacemos esfuerzos y le decimos a nuestro pueblo pues, que no hay día en el que no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia", insistió.



Según una notificación de la Fiscalía, disponible en el archivo digital del caso, Maduro y su esposa recibieron el 30 de enero a "un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran".



El documento destaca que el juez Alvin Hellerstein ordenó a la Fiscalía, en la primera comparecencia de los acusados el pasado 5 de enero, que les facilitara el acceso a servicios consulares e informara al tribunal cuando así lo hiciera.

Publicidad

La próxima audiencia de Maduro y Flores será el 26 de marzo a las 11 de la mañana, puesto que a principios de este mes la Fiscalía, con el consentimiento de la defensa, solicitó aplazar la fecha inicial del 17 de marzo y el juez Hellerstein accedió a la petición ese mismo día, según consta en el archivo.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York argumentó el aplazamiento de la audiencia en que necesitaba más tiempo para reunir pruebas, permitir que la defensa las revise y que esta decida qué mociones presentará antes del juicio, a lo que el juez accedió "en interés de la justicia", indica el documento.

Publicidad

Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura, y dijo ser un "prisionero de guerra". (Lea también: Esto es lo que piensa Nicolás Maduro de los cambios en Venezuela, según su hijo)

Agencia EFE