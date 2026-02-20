Juan Pablo Guanipa llora al recordar lo que hizo su hijo Ramón mientras él estuvo preso

Ramón Guanipa es el hijo mayor del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa. El joven de 28 años emprendió una cruzada por su padre, además de asumir el cuidado de sus hermanos y de su hija, mientras la mano derecha de María Corina Machado estaba en prisión. (Lea también: "Resisto porque mi padre resiste": el relato del hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa)

En diálogo con Noticias Caracol, Juan Pablo Guanipa lloró al recordar lo que hizo Ramón por él y su familia, de lo que solo vino a enterarse hasta que salió en libertad.

"Yo resisto porque mi padre resiste. Mi padre es un hombre que, más allá de partidos, de lineamientos, es un hombre que ha sido consecuente con lo que ha dicho. Mi padre ha dicho que se va a arriesgar y se arriesgó”, dijo Ramón Guanipa al mismo medio el día que su papá fue recapturado, aunque horas después le dieron casa por cárcel.



“Él tuvo que esconderse, perdió su trabajo y perdió su carrera”

Juan Pablo Guanipa, libre luego de que se promulgara la Ley de Amnistía, contó que cuando presentía “que podía producirse mi detención, yo hablé mucho con Ramón. Es un chamo que tiene 28 años de edad, que su carrera se truncó cuando yo me fui a la clandestinidad porque a él lo empezaron a perseguir también”.



El joven, que pronto se graduará como psicólogo, “tuvo que esconderse, perdió su trabajo y perdió su carrera, (aunque) ya la retomó”, agregó su padre.



“Yo le dije a Ramón, ‘si a mí me ponen preso, tú tienes que asumir la conducción de la casa, te corresponde asumir la conducción de la casa y llevar el día a día de tus hermanos, que en ese momento tenían 11 años, 13 años, 14 años. Son cuatro hermanos que él tiene, ellos son cinco en total, y la nietecita, que es la hija de Ramón, que vive también con nosotros. Entonces, a él le correspondió llevar la casa”, reveló. (Lea también: Juan Pablo Guanipa, ahora en libertad, cuenta cómo se enteró de la captura de Nicolás Maduro)

Sin embargo, con la voz quebrada, Guanipa admitió que no sabía “que iba también a llevar mi defensa pública y yo me fui enterando de eso ya saliendo de la cárcel. Cuando yo salgo de la cárcel y comienzo a ir a las plazas, a El Helicoide, a Zona 7, a los distintos puntos, todo el mundo me hablaba de Ramón, todo el mundo me decía lo que él hizo, y yo se lo agradezco mucho porque definitivamente ahí también hay un trabajo de su mamá y un trabajo mío que ayudó a que él tuviera la fortaleza de asumir la defensa mientras atendía la familia, asumir la defensa de su padre y echar hacia adelante en una circunstancia muy difícil para mi familia y para mis hijos”.

Subrayó que estaba “muy orgulloso de él y también me siento muy orgulloso de todos mis hijos, porque yo siempre les he dicho que su primera responsabilidad son los estudios y a pesar de todas las dificultades que estaban viviendo, se esforzaron y lograron excelentes notas durante este año y medio de mi ausencia, y eso refleja que han madurado muchísimo y que están a la altura de estas circunstancias”.

Insistió que “todo el mundo, los periodistas, los dirigentes políticos, la gente llana, todo el mundo me habla de eso, me recuerda eso y obviamente yo me siento muy orgulloso de él”, de Ramón, que ahora tendrá que “decidir si va a meterse en la actividad política o va a seguir en su vida como candidato a psicólogo y a dedicarse a atender pacientes en una clínica, es decisión que él toma”.

“Fíjate que yo nunca jamás pensé que Ramón podía vincularse con algo político, nunca mostró mayor inclinación hacia la política, pero siempre le enseñé la necesidad de que él defendiera sus derechos como se lo he enseñado a mis otros hijos. A todos les he enseñado sus derechos, a luchar por ellos, a exigir su defensa y ahí van echando hacia adelante, y cada uno con sus realidades, y cada uno con sus convicciones, y yo me siento muy feliz de la familia que tengo”, destacó.

