Tres menores fueron capturados por abuso sexual contra una adolescente: habrían grabado la agresión

Un hecho de extrema gravedad ha consternado a una comunidad en Valencia, España, tras conocerse la detención de tres menores de edad, de 14 y 15 años, como presuntos autores de la violación de una adolescente de 16 años. Los hechos, que habrían ocurrido el pasado 10 de febrero en un centro comercial de la capital del Turia, salieron a la luz después de que los implicados grabaran y difundieran las imágenes de la agresión sexual, lo que ha añadido un agravante contra la intimidad.



Según informó EFE, agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia procedieron a la detención de los tres jóvenes el pasado lunes 23 de febrero.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima de tan solo 16 años. La difusión de la grabación ha sido el detonante que destapó el caso. Fue la dirección del instituto de educación secundaria al que asiste la víctima la que, días después de los hechos, se puso en contacto con ella al tener conocimiento de que un video de lo sucedido estaba circulando entre el alumnado.



¿Cómo sucedieron los hechos?

Según cito el diario El País sobre el testimonio de la denunciante, la menor habría quedado a la salida del colegio con uno de los ahora detenidos, con quien presuntamente mantenía una relación de confianza. Sin embargo, al encontrarse con él, el joven se presentó acompañado de otros dos amigos. El grupo se dirigió a los baños públicos de un centro comercial cercano, un lugar que se convirtió en el escenario de la presunta agresión.

La versión de la víctima, recogida en la denuncia, relata que ella manifestó su voluntad de mantener relación únicamente con uno de ellos. No obstante, los otros dos jóvenes habrían cerrado la llave de los baños, impidiendo la salida, y entre los tres la habrían despojado de su ropa para posteriormente forzarla sexualmente.



La familia y la menor han denunciado además que durante el ataque fue grabada sin su consentimiento, un acto que vulnera gravemente su derecho a la intimidad.



Frente a esta versión, los detenidos, uno de ellos compañero de colegio de la víctima, declararon tras su arresto que las relaciones sexuales fueron consentidas. Según sus testimonios, uno de ellos reconoce haber mantenido acceso carnal con la menor, mientras que los otros dos admiten haber ingresado al baño donde ocurrieron los hechos, aunque niegan haber realizado el acto, alegando que la relación fue consensuada.

La investigación, a cargo de las autoridades españolas, deberá determinar ahora la veracidad de los hechos y el grado de participación de cada uno en la presunta agresión sexual y en la posterior difusión del material grabado.

Además de los tres detenidos, en el caso está implicado un cuarto menor, de 13 años, quien por su edad es considerado inimputable penalmente, por lo que no ha sido arrestado. Su presunta participación en los hechos también será objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Menores.

La rápida actuación policial permitió que los detenidos pasaran a disposición judicial el martes 24 de febrero por orden de la Fiscalía de Menores. Tras comparecer ante la justicia, la Fiscalía resolvió imponerles medidas cautelares, los tres menores han quedado en libertad vigilada, pero con la prohibición expresa de comunicarse o aproximarse a la víctima.

La Policía Nacional, por su parte, ha sido cautelosa a la hora de ofrecer detalles sobre las circunstancias exactas de la presunta violación, precisamente por la minoría de edad de todos los implicados. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas semanas se puedan esclarecer todos los extremos de este lamentable suceso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

