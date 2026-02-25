Video | Conductor salva a pasajeros de un grupo de sicarios en Jalisco, México, durante bloqueos

Los pasajeros y conductor de un bus que se movilizaba en una vía de Jalisco, estado de México, vivieron momentos de angustia cuando casi fueron interceptados por un grupo de sicarios. El hecho ocurrió en el marco de la ola de violencia que se desató en el país azteca tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, registrada el pasado 22 de febrero.

Oseguera era uno de los criminales más buscados en todo el mundo y figuraba como el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. La cabeza criminal de la organización fue dado de baja en medio de un operativo que realizaron efectiva de México en colaboración con EE. UU. De acuerdo con el reporte oficial, ‘El Mencho’ resultó gravemente herido mientras intentaba escapar de las autoridades.



Tras la muerte de Oseguera, delincuentes en el estado de Jalisco iniciaron narcobloqueos. Según lo divulgado en redes sociales y por medios locales, algunos civiles fueron despojados de sus vehículos por sicarios que procedían a encenderlos en llamas y usarla como objeto para obstaculizar las vías. Estas acciones también se vivieron en estados como Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas. (Lea también: Fuga de 23 presos de cárcel en México tras muerte de ‘El Mencho’: “Un vehículo derribó un portón”)



Conductor salva a pasajeros en Jalisco

Por redes sociales los usuarios empezaron a compartir videos que registraban las acciones criminales desplegadas en el territorio mexicano, como el de un bus lleno de pasajero que se movilizaba en las vías de Jalisco. Y es que el vehículo se cruzó con un grupo de sicarios que intentó interceptar el bus al atravesar una camioneta blanca en el camino del vehículo lleno de civiles. En el metraje se puede detallar que los criminales se disponían a descender cuando el operador del colectivo tomó una decisión repentina.



El hombre al volante del colectivo reaccionó rápidamente al bloqueo y aceleró hacia un punto libre que habían dejado los delincuentes, pese a que alcanzó a colisionar con la camioneta en medio de las maniobras.

El momento desató gritos de pánico entre los usuarios, entre los que algunos pedían al conductor que se detuviera por miedo a represalias de los criminales mientras que otros se agachaban. El hombre, con oídos sordos a las súplicas, siguió su rumbo y alejó a sus pasajeros del posible destino que les esperaba con aquellos sicarios.



