En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DONALD TRUMP
ALIAS EL MENCHO
DIANA OSPINA
CÚCUTA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Futbolista Achraf Hakimi irá a juicio por presunta violación: el PSG lo convocó pese a la citación

Futbolista Achraf Hakimi irá a juicio por presunta violación: el PSG lo convocó pese a la citación

La denuncia fue presentada en 2023 en una comisaría de Paris por la víctima. Luis Enrique, DT del equipo, no dio comentarios sobre la situación.

Por: EFE
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Achraf Hakimi, jugador del PSG
El jugador señala que son acusaciones "falsas" y que es "tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras".
EFE

El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, decidió la jueza instructora, en línea con la solicitud de la Fiscalía de Nanterre, en Francia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras", señaló el futbolista en su cuenta de X.

El canterano del Real Madrid añadió que espera "con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente". Hakimi, de 27 años, será juzgado en una fecha por concretar en un Tribunal Criminal de la región parisina, una decisión que se conoció la víspera del importante encuentro de Liga de Campeones entre el PSG y el Mónaco.

Hakimi fue convocado para el próximo compromiso del PSG

Mientras que se concreta la fecha para la comparecencia, se pudo conocer que Hakimi figura en la lista de convocados por Luis Enrique para enfrentarse este miércoles al Mónaco en la vuelta de la repesca de la Liga de Campeones, un día después de que fuera citado a la comparecencia. El entrenador del club parisino, Luis Enrique Martínez, eludió comentar el juicio contra su jugador, titular indiscutible y uno de sus capitanes. "Está en manos de la justicia", se limitó a decir el antiguo seleccionador de España.

Lo que se sabe de la denuncia

Hakimi -campeón de Europa con el PSG en 2025- ya había sido formalmente acusado por violación en marzo de 2023, poco después de que una mujer presentase una denuncia en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París. Tras haberse conocido en Instagram en enero de 2023, el internacional marroquí invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese año. Ella llegó con un Uber pagado por el propio jugador.

Últimas Noticias

  1. Conductor salva a pasajeros de sicarios en Jalisco
    La cámara en el colectivo permitió ver que los pasajeros incluso se agacharon para salvaguardar su integridad.
    @libro_negro_ en X
    MUNDO

    Video | Conductor salva a pasajeros de un grupo de sicarios en Jalisco, México, durante bloqueos

  2. Donald Trump, presidente de EE. UU.
    Donald Trump, presidente de EE. UU.
    AFP
    MUNDO

    Personajes que Trump presentó durante su discurso: expreso político venezolano y esposa de Kirk

En el lugar, de acuerdo con la denunciade la mujer, el fubtlista realizó ocamientos indebidos si su consentimiento, mietrasque la presunta víctima oponía resistencia.

En declaraciones al canal Franceinfo, la abogada del internacional marroquí, Fanny Colin, lamentó que se monte un proceso judicial "basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones". Colin acusó a la demandante de negarse a someterse "a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN" y no querer que se haga "el peritaje de su teléfono móvil" ni que se facilite "el nombre de un testigo clave". La letrada aludió a unos supuestos mensajes intercambiados entre la joven y una amiga y aseguró que de ellos se desprende la intención de "desvalijar" al futbolista.

Por su lado, la abogada de la demandante, Rachel-Flore Pardo, había asegurado, en unas declaraciones de 2025, que no tolerará "ninguna campaña de desprestigio o de desestabilización" y reconoció que estas batallas "siempre resultan difíciles (...) más aún cuando se denuncian contra una persona tan conocida".

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fútbol

Violencia de Género

Violencia Contra La Mujer

Publicidad

Publicidad

Publicidad