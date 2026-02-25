Futbolista Achraf Hakimi irá a juicio por presunta violación: el PSG lo convocó pese a la citación

El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, decidió la jueza instructora, en línea con la solicitud de la Fiscalía de Nanterre, en Francia.

"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras", señaló el futbolista en su cuenta de X.



El canterano del Real Madrid añadió que espera "con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente". Hakimi, de 27 años, será juzgado en una fecha por concretar en un Tribunal Criminal de la región parisina, una decisión que se conoció la víspera del importante encuentro de Liga de Campeones entre el PSG y el Mónaco.



Hakimi fue convocado para el próximo compromiso del PSG

Mientras que se concreta la fecha para la comparecencia, se pudo conocer que Hakimi figura en la lista de convocados por Luis Enrique para enfrentarse este miércoles al Mónaco en la vuelta de la repesca de la Liga de Campeones, un día después de que fuera citado a la comparecencia. El entrenador del club parisino, Luis Enrique Martínez, eludió comentar el juicio contra su jugador, titular indiscutible y uno de sus capitanes. "Está en manos de la justicia", se limitó a decir el antiguo seleccionador de España.



Lo que se sabe de la denuncia

Hakimi -campeón de Europa con el PSG en 2025- ya había sido formalmente acusado por violación en marzo de 2023, poco después de que una mujer presentase una denuncia en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París. Tras haberse conocido en Instagram en enero de 2023, el internacional marroquí invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese año. Ella llegó con un Uber pagado por el propio jugador.

En el lugar, de acuerdo con la denunciade la mujer, el fubtlista realizó ocamientos indebidos si su consentimiento, mietrasque la presunta víctima oponía resistencia.



En declaraciones al canal Franceinfo, la abogada del internacional marroquí, Fanny Colin, lamentó que se monte un proceso judicial "basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones". Colin acusó a la demandante de negarse a someterse "a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN" y no querer que se haga "el peritaje de su teléfono móvil" ni que se facilite "el nombre de un testigo clave". La letrada aludió a unos supuestos mensajes intercambiados entre la joven y una amiga y aseguró que de ellos se desprende la intención de "desvalijar" al futbolista.



Por su lado, la abogada de la demandante, Rachel-Flore Pardo, había asegurado, en unas declaraciones de 2025, que no tolerará "ninguna campaña de desprestigio o de desestabilización" y reconoció que estas batallas "siempre resultan difíciles (...) más aún cuando se denuncian contra una persona tan conocida".



