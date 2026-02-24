En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Colombiano fue asesinado en España días después de cumplir 18 años: implicado un menor de 13

Colombiano fue asesinado en España días después de cumplir 18 años: implicado un menor de 13

El joven fue herido mortalmente en un presunto enfrentamiento entre bandas latinas. El supuesto autor, un menor de 13 años, fue internado en un centro de menores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de feb, 2026
Conmoción en España por asesinato de un joven colombiano por parte de un menor de 13 años
Conmoción en España por asesinato de un joven colombiano. -
Getty Images

Un joven colombiano de 18 años fue asesinado en la ciudad de Valladolid, España, después de que fuera presuntamente apuñalado el viernes por un menor de edad, de 13 años, en un incidente que las autoridades investigan como un supuesto enfrentamiento entre bandas.

La familia y la comunidad colombiana despidieron el pasado domingo a Juan Esteban Rubio, que será incinerado en el cementerio de Las Contiendas, donde se mantiene un dispositivo preventivo para prevenir situaciones de riesgo, según explicaron a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Esto porque las autoridades han vinculado de manera preliminar las causas del apuñalamiento a un contexto de enfrentamiento entre bandas latinas, supuestamente entre los Dominican Don´t Play (DDP) y los Trinitarios.

Conmoción en España por asesinato de un joven colombiano de 18 años

El joven de 18 años fue apuñalado hasta en tres ocasiones en el pecho con un cuchillo de cocina supuestamente por el menor de 13 años el pasado viernes en las inmediaciones de un colegio.

Como consecuencia de estos hechos, el considerado como presunto responsable de las puñaladas mortales ha ingresado en el Centro de Menores Infractores del Zambrana, en la misma ciudad de Valladolid.

Este menor estaba acompañado por otra joven de 17 años -que también ha ingresado al centro de menores- y de otra de 18 años que ha ingresado en prisión, ambas supuestamente vinculadas con los hechos.

La familia niega que joven perteneciera a banda

En una conversación con el diario El Norte de Castilla, los padres del joven apuñalado han negado que Juan Esteban perteneciera a banda alguna y lo han definido como "noble": "Éramos una familia de bien, somos una familia de bien. Llegamos cuatro y tristemente nos vamos a despedir de mi hijo y ahora seremos tres", lamentó la madre, Mónica Alejandra Torres.

Sobre el hecho de que, por tener 13 años, el supuesto asesino de su hijo no pueda ser imputado, el padre de la víctima, Diego Felipe Rubio, sostuvo que "no es posible que por matar te feliciten prácticamente" porque "eso no tiene perdón de nadie".

Ambos progenitores denunciaron que la madre del menor agresor, con la que llegaron a hablar, había pedido ayuda "en repetidas ocasiones" a los Servicios Sociales y a la Policía por el carácter de su hijo, pero le respondían que "no podían hacer absolutamente nada hasta que no pasara algo". "Pasó. ¿Teníamos que llegar a esto?", reflexionaba el padre.

Para ayudar a la familia con los gastos vinculados al funeral un establecimiento hostelero regentado por otra ciudadana colombiana ha puesto en marcha una recaudación de dinero.

El joven asesinado había cumplido la mayoría de edad el pasado martes, 17 de febrero, y estudiaba en el Instituto Ribera de Castilla, donde familiares y amigos han levantado un improvisado altar con flores para recordar a Juan Esteban Rubio, quien además jugaba a fútbol como portero en el club Juventud Rondilla.

Con información de EFE
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

