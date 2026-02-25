Personajes que Trump presentó durante su discurso: expreso político venezolano y esposa de Kirk

Durante una hora y 47 minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó los logros de su administración a nivel económico,a así como también habló de su política comercial y de "éxitos" como la captura de Nicolás Maduro. Durante el discurso, presentó a distintas personas, que incluyen deportistas, presos políticos venezolanos, entre otros.

Trump batió el récord que él mismo había establecido el año pasado, cuando, en el discurso parlamentario inaugural de su segundo mandato, habló ante senadores y miembros de la Cámara de Representantes durante 99 minutos, ocho menos que en el de la noche del martes.

El discurso del presidente de EE. UU., cuyos índices de popularidad están en torno al 40 %, se sigue con especial interés este año debido a que en noviembre el país celebra legislativas de medio mandato en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo sus escuetas minorías en el Senado y la Cámara de Representantes.



El mandatario repartió críticas a la oposición demócrata y a los magistrados de la Corte Suprema que le infligieron un duro revés jurídico hace cuatro días, al derribar su política arancelaria. Una sentencia "muy desafortunada", dijo. El martes, además, entró en vigor una orden ejecutiva para activar unos nuevos gravámenes globales del 10 %. El republicano aseguró que estos nuevos impuestos aduaneros "son un poco más complejos, pero probablemente mejores, lo que conducirá a una solución aún más sólida que antes".



Los invitados durante discurso de Donald Trump

El discurso vivió momentos de sorpresa, como la aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas para reunirse con una sobrina suya, quien se encontraba sentada en el Capitolio y abrazó a su familiar. El magnate aseguró que este político fue "secuestrado por las fuerzas de seguridad y arrojado a la infame prisión del régimen en Caracas", y que liberado gracias a la presión de Washington.



De hecho, destacó la operación para capturar al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. "Guerreros de élite estadounidenses llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual", dijo.

Entre los invitados de Trump al discurso se encuentra también Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, que tomó el testigo como presidenta de Turning Point USA, la organización creada por el activista político asesinado en septiembre durante uno de sus controvertidos debates en la universidad Utah Valley.

Por otro lado, está el caso del guardia nacional Andrew Wolf, que recibió un balazo en la cabeza de un refugiado afgano en Washington en noviembre del año pasado. Apareció en la tribuna de invitados, junto a su madre, para recibir una condecoración militar. "Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental", dijo Trump.

El mandatario se refirió, además, a los carteles de droga, teniendo en cuenta que el pasado fin de semana los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio 'El Mencho' Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). "Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios carteles de la droga", explicó.

Presentó, por otro lado, al equipo de hockey sobre hielo masculino que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Milán, algo que no lograba desde 1980, y además ante Canadá. Finalmente, aseguró: "Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica".

*Con información de EFE y AFP