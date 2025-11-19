En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump llamó a una periodista "cerdita" y amenazó con retirar licencia de operación a cadena ABC

Trump llamó a una periodista "cerdita" y amenazó con retirar licencia de operación a cadena ABC

El presidente de Estados Unidos fue cuestionado por el caso Epstein, situación por la cual reaccionó con ofensas contra periodistas.

Por: EFE
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad