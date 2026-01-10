En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Revelan video registrado por agente del ICE momentos antes de asesinar a mujer en Mineápolis

Revelan video registrado por agente del ICE momentos antes de asesinar a mujer en Mineápolis

Un nuevo video, registrado momentos antes del asesinato de una mujer por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), darías nuevas pistas del caso.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ene, 2026
Editado por: Mateo Medina Escobar
Revelan video registrado por agente del ICE momentos antes de asesinar a mujer en Mineápolis
Renee Nicole Good, de 37 años, era ciudadana estadounidense y vivía en el área metropolitana de Mineápolis–St. Paul.
Alpha News

Un video grabado desde el teléfono móvil del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó contra una mujer estadounidense en Mineápolis reveló nuevos detalles del suceso desde una perspectiva que hasta ahora no se conocía.

El video, avanzado por Alpha News, fue grabado, según confirmó CNN, con el teléfono del agente del ICE que acabó con la vida de Renee Good el pasado miércoles 7 de enero, identificado por varios medios como Jonathan Ross. La secuencia, de menos de un minuto, muestra desde la perspectiva más cercana posible los instantes previos a los disparos.

Lea: Trump sobre agente del ICE que mató a una mujer: “Al parecer le disparó en defensa propia”

¿Qué se ve en el video grabado por el agente de ICE?

Las imágenes empiezan con Ross acercándose al vehículo de Good, que se encontraba cruzado en la carretera para obstaculizar el paso al ICE. "No pasa nada. No estoy enfadada contigo", le dice ella. El agente graba el auto color burdeos de la mujer desde diferentes perspectivas y se encuentra con otra mujer al llegar a la zona de la matrícula, identificada como la ahora viuda, Becca Good. Ella misma confirmó en un comunicado que se encontraba allí con su esposa.

"No cambiamos nuestras matrículas cada mañana, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde", le dijo Becca al agente mientras lo grababa y le insistía en que enseñara su cara. "¿Quieres venir por nosotras? Será mejor que vayas a por algo de comida, grandulón", le reprochó la esposa.

Mientras tanto, otro agente aparece por el otro lado del coche y le pide a Renee Good que baje del vehículo. En este momento empieza a maniobrar para irse y Ross se pone delante de ella para impedirle el paso. El agente grita sorprendido y abre fuego contra ella. Tras imágenes movidas por el gesto de Ross se ve el vehículo de la mujer estrellándose contra un poste de la calle.

El video ha circulado por redes sociales y ha reavivado el debate entre los que piensan que el agente actuó para protegerse porque pensó que la mujer lo iba a arrollar con el auto, relato que defiende la Administración de Donald Trump, y los que aseguran que solo intentaba escapar, en base al movimiento de las ruedas del vehículo de Good, que, como se ve en otros videos, se dirigen hacia el espacio de la carretera en el que no estaba el agente.

"Mira esto, por difícil que sea. A muchos de ustedes les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado por un auto, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia", escribió el vicepresidente JD Vance, sobre el incidente.

Lea: ICE defiende a agente que le disparó a mujer en Minneapolis y afirma que "acosaba" a los oficiales

¿Quién era Renee Nicole Good, mujer asesinada por agente de ICE?

Renee Nicole Good tenía 37 años, era ciudadana estadounidense y vivía en el área metropolitana de Mineápolis–St. Paul junto a su pareja. Era madre de tres hijos. Su madre, Donna Granger, la identificó públicamente horas después del tiroteo y la describió como una persona profundamente empática. En declaraciones a medios locales, aseguró que su hija "se preocupaba genuinamente por los demás" y que siempre se caracterizó por su sensibilidad y disposición a ayudar.

Familiares indicaron que Good no era activista ni estaba vinculada a movimientos políticos. De acuerdo con su entorno, practicaba el cristianismo y en su juventud participó en viajes misioneros. Personas cercanas también señalaron que había pasado por momentos difíciles en los últimos años, entre ellos la muerte de su segundo esposo en 2023.

Originaria de Colorado Springs, se había mudado recientemente a Mineápolis tras vivir en Kansas City. En redes sociales se describía como escritora y madre, interesada en la poesía, la lectura y el arte. Registros académicos citados por medios estadounidenses indican que estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, donde se graduó en inglés en 2020.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

