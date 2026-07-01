Trump pide al Congreso restringir derecho a ciudadanía por nacimiento tras rechazar fallo de Corte

La decisión de la Corte Suprema de EE. UU., que considera ilegal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para limitar la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visados temporales, no ha puesto punto final a la meta que lleva décadas cocinándose en la mente de los republicanos.

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La decisión mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidenses a casi cualquier persona que nazca dentro de la nación, con algunas excepciones, como los hijos de los diplomáticos y para ciertos casos relacionados con las comunidades indígenas históricas. El dictamen supone una fuerte derrota para Trump, pero el mandatario no ha dado la lucha por terminada. Tampoco sus detractores.

El presidente condenó de inmediato el fallo y pidió al Congreso, controlado por los republicanos, que lo ayude a aprobar uno de sus planes emblemáticos contra la inmigración. "La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento, lo cual es una lástima para nuestro país, pero podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación", escribió en su plataforma Truth Social.



"El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!", añadió, asegurando que el proceso judicial le dejó claro que "¡no hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!" para cumplir sus deseos.



¿Por qué Trump insiste con restringir la ciudadanía por nacimiento?

El argumento del presidente era que Estados Unidos vive desde hace décadas lo que se conoce como "turismo de nacimiento", es decir, que mujeres extranjeras dan a luz en cualquier punto del territorio estadounidense y regresan luego a su país con un bebé que tiene pasaporte estadounidense. En otro mensaje, Trump utilizó un tono sarcástico: "Quisiera felicitar al presidente Xi, y a la Gran China, por su enorme triunfo sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento", escribió.



Entretanto, el magistrado Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en 2018, ha dibujado uno de los caminos más seguros que impulsará la Casa Blanca y los republicanos. "El Congreso podría -en consonancia con la Decimocuarta Enmienda- modificar (dicha ley) o promulgar nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal. Pero el Congreso aún no lo ha hecho", escribió en su voto. Como parte de sus argumentos el juez considera que, si bien la orden ejecutiva infringía la ley federal, no contravenía la Constitución, lo que daría vía libre a cambiar la legislación”.

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Sin embargo, Trump parece olvidar que en los últimos 30 años el Congreso ha considerado numerosos proyectos sobre la ciudadanía por nacimiento, pero nunca llegó a promulgar ninguna de ellas. De hecho, en el actual periodo legislativo (2025–2026), existen dos proyectos de ley complementarios que cumplen con la exigencia de Trump, avalados por el senador Lindsey Graham y el representante Brian Babin. Ambas propuestas llevan el título ‘Ley de Ciudadanía por Derecho de Nacimiento de 2025’. En conjunto, buscan limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a aquellos hijos cuyos padres sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

"Estoy más decidido que nunca a poner fin a este importante factor de atracción para la inmigración ilegal y el turismo de nacimiento", expresó Graham en un comunicado en el que resaltó que por años ha trabajado por esto.



Los defensores de los inmigrantes

Trump, los congresistas republicanos y el mismo Kavanaugh también siguen teniendo en contra las opiniones de quienes defienden la Decimocuarta Enmienda. Por ejemplo, Jeremy McKinney, experto y asesor de Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), considera que la opinión de Kavanaugh para que el Congreso modifique la ley "no conduce a ninguna parte" y contradice la opinión de la mayoría.

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El dictamen del Supremo situó la ciudadanía por nacimiento fuera del alcance de la legislación ordinaria, aseguró el abogado en un comunicado. "Cualquier proyecto de ley que prometa redefinir la ciudadanía por nacimiento mediante legislación ordinaria no es más que una maniobra retórica, ya que la Constitución responde ahora a la cuestión y el Congreso no puede modificarla mediante una ley ordinaria", insistió. (Lea también: Corte Suprema frena a Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.: ¿qué implica?)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP