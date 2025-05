Trump sigue presionando a Harvard y pide revelar nombres y nacionalidades de estudiantes extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar este domingo contra la Universidad de Harvardpor no querer compartir con su Ejecutivo los datos personales de sus alumnos, días después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que no permitirá que la prestigiosa entidad matricule alumnos extranjeros, la más reciente en la serie de represalias que su Gobierno ha tomado contra el prestigioso centro. "¿Por qué Harvard no menciona que casi el 31% de sus estudiantes proceden del extranjero, y sin embargo, esos países, algunos nada amigos de Estados Unidos, no aportan nada a la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo?" comienza el mensaje publicado por Trump en su red social Truth Social.

Harvard ha dicho públicamente que la proporción de estudiantes extranjeros sobre el total de su alumnado de estudiantes para el curso actual es del 27,2%. "Queremos saber quiénes son esos estudiantes extranjeros, una petición razonable, ya que le damos a Harvard miles de millones de dólares, pero Harvard no es muy comunicativa", prosigue el texto del presidente, en referencia a la solicitud de su Administración, que pidió que la universidad facilitara datos de alumnos que han participado en manifestaciones propalestinas en los últimos años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - AFP

Ante la negativa de la institución a facilitar esa información, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el jueves pasado que su cartera dejara de extender visados a alumnos foráneos de Harvard y que aquellos que ya están matriculados en esta universidad deberán cambiar de centro o exponerse a ser expulsados del país. Al día siguiente, tras una demanda de la universidad, una jueza federal suspendió temporalmente la medida del Gobierno Trump, que en los últimos meses ha recortado en casi 2.000 millones de dólares el volumen de subvenciones federales para Harvard.

La Administración, que acusa a Harvard de "antisemitismo" o de favorecer al Partido Comunista Chino con sus programas de intercambio, ha amenazado también con retirar las exenciones fiscales de la institución de enseñanza superior más antigua de Estados Unidos.

"Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente (la orden de Trump) sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable", apuntó la juez de distrito Allison D. Burroughs, quien fijó además para este 27 de mayo a las 9:30 hora local (13:30 GMT) una audiencia sobre el caso a la que deberán acudir representantes de ambas partes.

"Queremos esos nombres y países. ¡Harvard tiene 52.000.000 dólares, úsenlos y dejen de pedirle al Gobierno Federal que les siga dando dinero!", concluye el mensaje publicado este domingo por Trump en Truth, en referencia a la dotación de fondos públicos que recibe la universidad, que es la mayor del mundo y en realidad se sitúa anualmente en torno a 52.000 millones de dólares.

Trump ya había amenazado a la universidad con quitarle fondos federales. Joseph Prezioso/Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

Cabe señalar que Harvard ya demandó el pasado abril a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada (2.600 millones de dólares) por incurrir en supuestas conductas antisemitas. La prestigiosa institución es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por informes del 'Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo', creado por Trump, por aplicar políticas de 'discriminación positiva' o por no dar cabida a lo que el Gobierno califica como "diversidad de ideas".

Entretanto, la amenaza de Trump ha generado temor entre los estudiantes. Pocos quieren hablar con la prensa y muchos de los que se prestan a hacerlo prefieren pronunciarse solo con su nombre o bajo la condición de anonimato. "Básicamente lo que el Gobierno está haciendo es limitar la capacidad de Estados Unidos para progresar al impedir que algunas de las mentes más brillantes vengan aquí, estudien y hagan avanzar al país", le dijo a la agencia EFE un estudiante que se presenta solo como Mohamed.

EFE recoge también el testimonio de Sebastian, otro estudiante que ni siquiera quiere decir su nacionalidad. Ha cursado Matemáticas, se gradúa esta semana y dice que eligió estudiar ahí "por su diversidad e inclusión de todo el mundo". "Así que estoy muy sorprendido de que, en primer lugar, esto esté pasando".

*Con información de EFE