Turista fue atacado por un hipopótamo y sobrevivió: “No estoy listo para morir”

Lo que comenzó como un tranquilo safari en Zambia, África, se convirtió en una pesadilla para Roland Cherry, de 63 años, y su esposa Shirley. La pareja, de origen británico, disfrutaba de una expedición en canoa por el río Kafue cuando su embarcación fue violentamente embestida por un hipopótamo, lanzándolos al agua.

Roland, quien es un experimentado piragüista, quedó herido desde el primer momento del ataque, sufriendo una dislocación de hombro que le impidió nadar adecuadamente. Mientras luchaba por mantenerse a flote, el hipopótamo lo atrapó con su mandíbula y lo arrastró al fondo del río.

El hombre recordó el momento luego de ser operado

"Pensé que era el fin", recordó Roland a la BBC, explicando cómo el animal lo levantó del agua y lo lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo.

"Recuerdo que pensé: 'Oh, no, qué manera de morir, no estoy listo para morir', y pensé que eso era todo, porque nadie sobrevive a los ataques de hipopótamos", agregó.

Publicidad

Shirley logró nadar hasta la orilla, pero el hombre fue mordido de nuevo y gravemente herido. "Vi cómo lo lanzaban al aire, no pensé que sobreviviría", comentó su esposa sobre el momento en que creyó por muerto al hombre. Aunque gravemente lesionado, Roland fue rescatado por miembros de su grupo, quienes lograron subirlo a un bote para llevarlo a un hospital local.

Gracias a la atención inmediata en el Hospital Mtendere Mission, Roland sobrevivió a lo que pudo ser una tragedia. Sin embargo, tuvo que someterse a siete cirugías en el lapso de dos semanas para reparar las graves lesiones que sufrió en el abdomen, el muslo y el hombro.

Publicidad

“El personal médico me salvó la vida, y estoy profundamente agradecido con ellos”, expresó.

Ahora recauda fondos para el hospital que salvó su vida

A pesar del ataque, no guarda rencor hacia el hipopótamo, reconociendo que él y su grupo estaban invadiendo el territorio del animal. Más tarde, se enteró de que el hipopótamo que lo atacó era una hembra que probablemente estaba protegiendo a su cría.

"No odio a los hipopótamos a pesar de que uno me atacó",

contó al medio citado.

Ahora, Roland y Shirley están dedicados a recaudar fondos para el hospital que le brindó los cuidados iniciales, a través de una campaña en línea.

Publicidad

"Estoy en deuda con ellos, me dieron una segunda oportunidad en la vida", dijo el hombre atacado por un hipopótamo, quien ha emprendido esta iniciativa para retribuir la ayuda que recibió en ese fatídico día.

A pesar del peligro, la pareja mantienen su amor por los safaris, pero reconocen que ahora tienen una historia que contar que pocos sobrevivientes pueden compartir.