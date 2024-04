Turista se salvó de morir en las garras de un oso pardo: "Empezó a subirse y mordió"

En Rumania, una turista de 72 años se salvó milagrosamente de morir en medio del ataque de un furioso oso pardo. La señora, identificada como Moira Gallacher, pensó que el enorme animal iba a ser amistoso, pero la situación fue contraria.



Según narró, una chaqueta gruesa que llevaba puesta ese día le salvó el brazo, pues el oso cerró sus fauces sobre su extremidad con el afán de arrancarla.

La señora llegó a Bucarest, capital de Rumania, en compañía de una amiga para visitar las montañas de los Cárpatos, pero lo que comenzó como unas vacaciones casi termina en tragedia.

“Vimos a estos osos, una mamá oso y un bebé. Eran preciosos. La mamá osa tenía hambre y pensó que yo iba a ser el almuerzo. Por suerte, llevaba una chaqueta gruesa y el oso mordió más ropa que el brazo”, aseguró la mujer.

Tras soltarse de los colmillos del oso, la mujer debió ser llevada a un centro médico. Según su testimonio, el oso se acercó a la ventanilla del carro en el que ella viajaba. En ese momento, ella pensó que era una buena idea tomarse una foto.

“Soy una mujer muy afortunada. La chaqueta me salvó el brazo, he tenido mucha suerte. En ese momento solo vimos a la mamá osa y al pequeño. Intenté tomar la foto a través de la ventana, pero no salió bien. Di la vuelta al carro y pensé en tomar la foto. Bajé la ventana, pensé que íbamos a ser amigos. El oso vino, empezó a subirse y mordió”, acotó.

Rumania es mundialmente conocida por ser el país con la mayor población de osos pardos en Europa. Se trata de los carnívoros terrestres más grandes de ese continente. Se estima que en el parque que la mujer visitó residen unos 6 mil ejemplares.