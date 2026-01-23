Ucrania, Rusia y EE. UU. empiezan en Emiratos su primera reunión de paz trilateral

Los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y EE. UU. han empezado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, su primera reunión trilateral para buscar una salida negociada al conflicto, según informó una fuente al portal de noticias ucraniano Interfax-Ucrania. Según dijo el asesor de comunicación de la presidencia ucraniana Dmitró Litvin, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform, una parte del equipo negociador ucraniano ya ha llegado a Abu Dabi mientras que otros emisarios de Kiev estaban en camino.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Litvin afirmó sin embargo que la reunión podía empezar sin necesidad de que estuviera presente todo el equipo. Los negociadores ucranianos, el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el diputado David Arajamia; el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, y el viceministro de Exteriores, Serguí Kislitsia, volaron a Abu Dabi directamente desde Suiza, donde asistieron al Foro Económico Mundial en Davos. Desde Kiev viajan, entre otros, el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov.



La delegación rusa está liderada por el almirante Ígor Kostiukov. También se encuentra en Abu Dabi el asesor económico del Kremlin, Kiril Dmítriev. EE. UU. está representada por sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.



Tanto Witkoff como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han afirmado que la cuestión que queda por resolver es el reparto de la región del Donbás del este de Ucrania. Rusia ocupa la mayor parte de ese territorio, que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk, y exige que Ucrania se retire de la zona que aún controla.

Publicidad

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este viernes que las tropas ucranianas deben retirarse incondicionalmente de todo el Donbás para que pueda arreglarse el conflicto.



La UE entrega a Ucrania casi medio millar de generadores de emergencia ante ataques rusos

La UE entrega a Ucrania casi medio millar de generadores de emergencia ante ataques rusos

La Comisión Europea (CE) informó este viernes de que ha entregado a Ucrania 447 generadores de emergencia por valor de 3,7 millones de euros, dado que más de un millón de ucranianos se encuentran sin electricidad, agua ni calefacción a temperaturas bajo cero a causa de ataques rusos contra infraestructuras energéticas.

Publicidad

El Ejecutivo comunitario precisó en un comunicado que los generadores proceden de las reservas estratégicas de la UE y servirán para restablecer el suministro eléctrico a hospitales, refugios y servicios esenciales.

Movilizados desde las reservas estratégicas de rescEU ubicadas en Polonia, los aparatos serán distribuidos por el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania, en cooperación con la Cruz Roja ucraniana, entre las comunidades más afectadas.

Esta movilización está diseñada para abordar necesidades urgentes y se basa en el apoyo continuo de la UE a la resiliencia energética de Ucrania, explicó la CE.

EFE