Bebé de un año perdió la vida por ola de calor en EE. UU. tras ser olvidado por su padre en el carro

La ciudad de Plantation, en el condado de Broward, Florida, se ha convertido en el epicentro de una dolorosa noticia que ha conmocionado a los Estados Unidos. Un niño de aproximadamente 18 meses perdió la vida tras ser olvidado por su propio padre en el interior de un vehículo durante varias horas, enfrentando temperaturas extremas que resultaron letales. Este suceso ocurre en un momento crítico, mientras el sur de Florida y gran parte del país atraviesan una de las olas de calor más peligrosas de los últimos años.



Los detalles de los hechos

Todo comenzó la mañana del pasado lunes 29 de junio. Según las investigaciones preliminares y el testimonio de Leslie Novoa, directora del centro educativo A World of Discovery Academy, el padre del menor tenía la responsabilidad de dejar a su hijo en la guardería antes de dirigirse a su trabajo. Sin embargo, en un descuido fatal, el hombre se dirigió directamente a su empleo, olvidando por completo que el pequeño aún se encontraba en el asiento trasero del automóvil.

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El error no se hizo evidente sino hasta las 5:39 hora local, cuando el padre regresó a la escuela infantil con la intención de recoger al niño. Fue en ese preciso instante, en el estacionamiento del centro bilingüe, cuando descubrió la desgarradora escena y vio a su hijo inconsciente en el asiento posterior. Tras el hallazgo, se realizó una llamada de emergencia al 911, pero al llegar los equipos del Departamento de Bomberos de Plantation, solo pudieron confirmar que el menor ya había fallecido.

La directora Novoa, quien describió a los progenitores como una "familia maravillosa" y muy querida en la comunidad, señaló que el menor era el tercero de sus hijos en asistir a dicha academia. El incidente ha dejado en estado de shock tanto a los trabajadores del centro como a los oficiales que acordonaron el área para documentar la tragedia y proceder con las respectivas indagaciones.



La Policía de Plantation mantiene una investigación abierta para esclarecer si existieron omisiones o negligencias que ameriten consecuencias penales. Aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales, las autoridades están recopilando pruebas y testimonios antes de tomar una decisión definitiva.



Ola de calor en Estados Unidos genera alerta

Ante la alarmante cifra de más de 1.050 menores fallecidos en autos por calor en EE. UU. desde 1990, las autoridades de Florida y organizaciones como Kids and Car Safety han intensificado sus campañas de prevención bajo el lema 'Look Before You Lock' (Mira antes de cerrar).



Entre las recomendaciones que han dado las autoridades a los adultos, colocar objetos personales indispensables (como el teléfono, la cartera o el carné del trabajo) en el suelo del asiento trasero, junto al niño, para obligarse a revisar la parte posterior antes de salir; utilizar recordatorios visuales; instalar tecnologías de alerta en los vehículos que les avisen sobre la presencia de los niños al interior del carro.

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Lo ocurrido en Plantation no es un hecho aislado del contexto climático actual. El día del suceso, las temperaturas máximas en la localidad alcanzaron los 34 °C (93 °F), con mínimas que no bajaron de los 27 °C,. No obstante, debido a la alta humedad propia de la temporada en Florida, la sensación térmica se situó cerca de los 105 grados Fahrenheit, según reportes de autoridades locales.

Expertos en seguridad infantil advierten que el interior de un vehículo estacionado bajo estas condiciones puede convertirse en un horno en cuestión de minutos, alcanzando temperaturas superiores a los 50 °C (122 °F). Un golpe de calor puede ser mortal para un niño en menos de 20 minutos, dado que su cuerpo se calienta mucho más rápido que el de un adulto.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co