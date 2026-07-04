Autoridades hallan cuerpo de periodista: esto se sabe del caso y del secuestro que quedó en video

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo del cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien permanecía desaparecida desde el pasado 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su vivienda en el estado de Veracruz y se la llevó por la fuerza.



De acuerdo con los medios locales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, tras las pruebas periciales realizadas a restos humanos localizados durante diligencias ministeriales, se confirmó científicamente que correspondían a la comunicadora. Aunque la institución no reveló mayores detalles sobre el hallazgo, previamente se había conocido que los restos fueron encontrados durante un allanamiento realizado en un rancho del sur de Veracruz.

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De acuerdo con información conocida por la agencia AP el cuerpo fue localizado en una finca del municipio de Moloacán, colindante con Nanchital, localidad donde ocurrió el secuestro. Un funcionario de la fiscalía, que habló bajo condición de anonimato, indicó que la periodista fue asesinada y que posteriormente su cuerpo fue calcinado.

El secuestro quedó registrado en un video

El caso de Roxana Guzmán generó un fuerte impacto luego de que se difundieran imágenes del momento en que fue privada de la libertad.



El video, grabado desde el interior de la vivienda, muestra cómo varios hombres encapuchados y armados llegan hasta la casa y comienzan a golpear la puerta con un mazo hasta romper los cristales para ingresar.



Mientras esto ocurre, un hombre identificado como hermano de la periodista les grita: "Hay un menor de edad, hay una bebé, ¡cálmate!", intentando detener el ataque.

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Una vez dentro del inmueble, los hombres apuntan con armas a las personas presentes y les ordenan que se coloquen en el suelo. Instantes después, uno de ellos arrebata el teléfono celular con el que se estaba grabando la escena, por lo que el video termina abruptamente.

Desde ese día no se volvió a tener información sobre el paradero de la comunicadora hasta que las investigaciones permitieron localizar sus restos.

ENCONTRARON MUERTA A LA PERIODISTA MEXICANA QUE GRABÓ SU SECUESTRO



Las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada hace casi un mes en el estado de Veracruz. Sus restos fueron localizados en un predio rural tras la detención de un… pic.twitter.com/TgTjb5yIzO — Clarín (@clarincom) July 3, 2026

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Ocho detenidos por el crimen

La Fiscalía de Veracruz informó que fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del homicidio doloso calificado de Roxana Guzmán.

Según la investigación, Javier Iván "N", alias Delta 1; José del Carmen "N", alias Delta 7; Luis Arturo "N", alias Delta 11 o El Pelón, habrían participado en el secuestro de la periodista y posteriormente, junto con Karen Monserrat "N", alias La Hiena, en su homicidio.

Además, fueron detenidos Julio César "N", Luis Enrique "N", Juan Carlos "N" e Ismael "N", quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

De acuerdo con la fiscalía, estos agentes "presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico" al grupo delictivo señalado de cometer el crimen.

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Las ocho personas fueron puestas a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las audiencias correspondientes.

¿Qué hacía Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán dirigía Pulso Informativo del Sureste, un medio digital dedicado a la cobertura de noticias locales en el municipio de Nanchital y zonas cercanas.

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Tras conocerse la confirmación de su muerte, el equipo del portal publicó un mensaje en el que destacó su trabajo periodístico "al servicio de la verdad".

En el homenaje también señalaron que la comunicadora "poseía la rara virtud de escuchar con el corazón, de conmoverse ante la injusticia y de tender la mano con profunda empatía".

De acuerdo con medios locales, Guzmán había abandonado Veracruz en 2017 después del asesinato de su esposo, aunque posteriormente continuó desarrollando su labor periodística.

"Nos reconforta saber que su legado de valentía, amor y congruencia seguirá vivo en nosotros para siempre", finalizaron el mensaje.

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La violencia contra periodistas en Veracruz

El asesinato de Roxana Guzmán vuelve a poner el foco sobre la violencia que enfrentan los comunicadores en Veracruz y en México.

La organización Article 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, ha documentado que 34 periodistas han sido asesinados en Veracruz desde el año 2000. Con la muerte de Guzmán, ya son tres los comunicadores asesinados en ese estado durante 2026.

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La misma organización lamentó los hechos por medio de una publicación en X: "Reiteramos nuestro llamado a que este crimen no permanezca en la impunidad. Con Roxana hay 34 periodistas asesinados desde el año 2000 en Veracruz. Señalamos tambien que, de los 12 asesinatos de mujeres periodistas en en el país, 5 son en la entidad".

Organismos nacionales e internacionales han advertido que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas de conflicto armado.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la violencia contra periodistas no solo afecta a las víctimas directas, sino que también limita el derecho a la información y genera "un efecto de autocensura" entre quienes ejercen la profesión.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co