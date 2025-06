Venezuela emite "alerta máxima de viaje" a quienes vivan o planeen ir a EE. UU. por ser “peligroso”

La Cancillería de Venezuela emitió una "alerta máxima de viaje" para todos sus connacionales que residan en Estados Unidos o tengan previsto viajar a ese país, que Caracas considera "peligroso" y al que ya había desaconsejado visitar.

"El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, emite una alerta máxima de viaje para todos los compatriotas venezolanos. Estados Unidos es un país peligroso donde los derechos humanos no existen para los migrantes", señala un video compartido en el canal de Telegram de la cartera.

En la grabación, una portavoz del Ministerio de Exteriores instó a quienes estén pensando en viajar a territorio estadounidense a "cancelar de inmediato" sus planes y a aquellos que ya viven allí, a "considerar" salir.

Según la declaración, "las detenciones arbitrarias, el racismo asesino y la hipocresía institucional" son las razones por las que, a juicio de Venezuela, Washington representa "una amenaza real para la vida, la libertad y la dignidad de los venezolanos y de cualquier latinoamericano". En Estados Unidos, agrega el pronunciamiento, "ser latino, afrodescendiente o migrante venezolano es un riesgo de muerte".

Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos - AFP

La alerta de Estados Unidos sobre Venezuela

El pasado martes 27 de mayo, el régimen de Nicolás Maduro ya había desaconsejado a sus ciudadanos cualquier desplazamiento hacia los Estados Unidos e instó a aquellos que residen en ese territorio a abandonarlo, luego de que la Administración de Donald Trump publicara una alerta en la que insta a los estadounidenses a no viajar -bajo ningún motivo- hacia el país caribeño.

“Hoy, los venezolanos en Estados Unidos, son víctimas de un sistemático patrón de violaciones a sus derechos humanos, siendo detenidos arbitrariamente, separados de sus familias y trasladados a campos de concentración en terceros países", señaló en su momento el canciller de Venezuela, Yván Gil, en un mensaje publicado en Telegram. Dijo que a esto se suma el "uso del chantaje migratorio y la criminalización de nuestro gentilicio, en la operación de xenofobia más cruel conocida" en el continente, promovida, dijo, por "factores de la ultraderecha venezolana y norteamericana".

La declaración se dio luego de que el Departamento de Estado de EE. UU. confirmara que mantiene la alerta de viaje a Venezuela en el nivel 4, el más alto, debido -según un comunicado de ese despacho- a "graves riesgos, como detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales arbitrarias, delitos violentos, disturbios civiles y deficiencias en la atención médica".

Según la nota oficial, Venezuela es el país con el mayor número de ciudadanos estadounidenses detenidos de "forma injusta". El Gobierno de Donald Trump recordó que Estados Unidos no cuenta con embajada ni consulados en el país suramericano, por lo que no puede ofrecer asistencia consular a sus ciudadanos dentro del país. "La doble nacionalidad, una visa venezolana, haber viajado previamente a Venezuela o desempeñar un trabajo en ese país no ofrecen protección alguna a los ciudadanos estadounidenses", advirtió el comunicado.

La decisión de Venezuela se da a pocos días de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al gobierno de Trump a revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole. La decisión del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.

En un comunicado el Departamento de Seguridad Interior (DHS) advirtió que el fallo le permite "empezar de nuevo a expulsar a extranjeros ilegales".

