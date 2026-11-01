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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / MinSalud descarta, por ahora, ébola en Colombia: confirman que dos pacientes tienen malaria

MinSalud descarta, por ahora, ébola en Colombia: confirman que dos pacientes tienen malaria

Dos ciudadanos colombianos procedentes de la República Democrática del Congo fueron diagnosticados con malaria en el Valle del Cauca. Uno de ellos, de 33 años, falleció este sábado en Palmira, mientras el segundo, de 50 años, permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de nov, 2026
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MinSalud descarta, por ahora, ébola en Colombia: confirman que dos pacientes tienen malaria
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Canva

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron que los dos ciudadanos colombianos presentan malaria por Plasmodium falciparum. Uno de ellos falleció en Palmira y el otro permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali.

Las autoridades sanitarias descartaron, por ahora, que los dos casos identificados en el Valle del Cauca correspondan a ébola. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que los pacientes, quienes llegaron procedentes de la República Democrática del Congo, fueron diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum.

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La alerta se activó debido al antecedente de viaje de los ciudadanos al territorio africano y a la presencia de síntomas febriles, por lo que las autoridades pusieron en marcha los protocolos de vigilancia epidemiológica para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, entre ellas el ébola.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la INS, uno de los pacientes, de 33 años, falleció ese mismo día en una institución hospitalaria de Palmira. El segundo ciudadano, de 50 años, permanece vivo, bajo aislamiento y atención médica en Cali.

Sin embargo, la investigación epidemiológica continúa para establecer sus recorridos por territorio africano, los posibles antecedentes de exposición y la identificación de personas que hayan tenido contacto con ellos.

Autoridades intensifican la vigilancia epidemiológica en el Valle del Cauca

Tras la identificación de los dos pacientes, los equipos de respuesta del Instituto Nacional de Salud y las autoridades territoriales de salud adelantan investigaciones de campo en Cali y Palmira.

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Como parte de las acciones de seguimiento, también se realiza la vigilancia de otras dos personas identificadas durante la investigación inicial. Según el Ministerio de Salud y el INS, estas refieren tener diagnóstico de malaria y encontrarse bajo tratamiento.

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Además, las entidades adelantan la toma y el procesamiento de muestras, así como las verificaciones de laboratorio correspondientes, con el propósito de completar la investigación y establecer posibles contactos.

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Según reportes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC ya más de de 5.000 personas han muerto ya por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), pero que se ha extendido a otras provincias del país, informaron las autoridades congoleñas. Además

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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