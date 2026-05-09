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Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | Avión arrolló a persona que ingresó sin autorización a pista en EE. UU.; motor se incendió

Video | Avión arrolló a persona que ingresó sin autorización a pista en EE. UU.; motor se incendió

Una persona murió luego de “saltar deliberadamente” una cerca perimetral e ingresar a la pista de un aeropuerto en Denver, donde fue atropellada por un avión durante las maniobras de despegue.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Video | Avión arrolló a persona que ingresó sin autorización a pista en EE. UU.; motor se incendió
El motor se incendió -
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Un avión de la aerolínea Frontier atropelló y mató a una persona que entró sin permiso a la pista del aeropuerto de Denver, Colorado, informaron este sábado las autoridades de transporte de Estados Unidos.

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El avión, un Airbus A321 de la aerolínea Frontier que se dirigía a Los Ángeles, chocó con un individuo cuando estaba empezando a despegar sobre las 23.19 hora local del viernes, de acuerdo con un comunicado del Aeropuerto Internacional de Denver publicado en la plataforma X.

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En el comunicado se indicó que 12 de las 231 personas que iban a bordo del avión resultaron con heridas leves y 5 de ellas fueron transportadas a centros de salud locales.

El choque provocó un "breve incendio" del motor del avión que fue "rápidamente extinguido" por el Departamento de Bomberos de Denver.

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La persona que fue atropellada y que falleció en el choque aún no ha sido identificada, pero el aeropuerto indicó que "no se cree" que fuera un empleado.

La pista donde tuvo lugar el accidente permanecerá cerrada mientras avanza la investigación, agregó el comunicado.

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El Secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, indicó hoy en un comunicado que el individuo fallecido "saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje".

"Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del aeropuerto y están liderando la investigación (del suceso)" con apoyo del gobierno federal, señaló el secretario en una publicación en X.

"Nadie debe ingresar JAMÁS sin autorización a un aeropuerto", agregó.

El aeropuerto de Denver es uno de los más transitados del mundo. En 2025 recibió más de 82 millones de pasajeros, convirtiéndose en el cuarto más ocupado de EE.UU. y el décimo del mundo.

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AGENCIA EFE

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