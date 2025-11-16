En vivo
Mundo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Joven se prendió en llamas tras saltarse semáforo en rojo y chocar contra carro: todo quedó en video

Joven se prendió en llamas tras saltarse semáforo en rojo y chocar contra carro: todo quedó en video

El joven de 16 años conducía una moto, y el impacto contra el vehículo fue tan violento que generó una chispa que encendió un fuego instantáneo. ¿Qué se sabe de su estado de salud?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Tomada de X: @AlertaNews24

