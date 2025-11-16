Joven se prendió en llamas tras saltarse semáforo en rojo y chocar contra carro: todo quedó en video

En un suceso que ha conmocionado a usuarios de redes y peatones en Phoenix, Arizona, un adolescente sufrió un incendio en su motocicleta tras ignorar un semáforo en rojo y colisionar contra un vehículo. El incidente, que fue captado por varias cámaras de seguridad y difundido rápidamente en redes sociales como X, dejó imágenes impactantes y abrió el debate sobre la responsabilidad vial de los menores y el uso inadecuado de motocicletas todoterreno en zonas urbanas.

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2025, en una intersección cercana a un centro comercial en la periferia de Phoenix. Uno joven de 16 años transitaba en motocicleta cruzando un semáforo que estaba en rojo. En ese momento, un automóvil que hacía un pare en la intersección fue impactado por la motocicleta. El choque fue tan violento que generó una chispa que encendió un fuego instantáneo en la motocicleta, envolviendo al joven en llamas casi de inmediato.



Un video capturado por testigos muestra al adolescente levantándose del pavimento mientras su cuerpo arde. Su compañero, de 15 años y que iba en otra moto, se bajó rápidamente para auxiliarlo, lanzándose sobre la llama para tratar de extinguirla con sus propios medios. Además, varios conductores y peatones se acercaron para ayudar a sofocar el incendio con mantas y chaquetas improvisadas.



¿Cómo está el joven que se incendió tras ignorar un semáforo en rojo y golpear un carro?

Equipos de emergencia acudieron en cuestión de minutos al lugar, logrando controlar el fuego y trasladar al motociclista al hospital. La rápida respuesta fue clave para evitar que las llamas se propagaran y causaran daños mayores en la zona. De acuerdo con fuentes del Departamento de Policía de Phoenix y medios locales, el joven sufrió quemaduras de distintas extensiones, incluyendo quemaduras de tercer grado, además de una fractura en el tobillo. Las lesiones fueron graves, pero no pusieron en riesgo inmediato su vida gracias a la intervención oportuna.



Aunque las llamas envolvieron gran parte de su cuerpo, las acciones rápidas de sus acompañantes y de los transeúntes mitigaron el daño, evitando lesiones más severas. Testigos utilizaron chaquetas y mantas para sofocar el fuego antes de la llegada de los bomberos.

Fue estabilizado en el hospital y se encuentra actualmente fuera de peligro, aunque enfrentará una prolongada recuperación física y emocional. Los médicos han señalado que el proceso incluirá tratamientos para las quemaduras y rehabilitación para la fractura, además de apoyo psicológico para superar el trauma del accidente.



La motocicleta y el vehículo afectados

La colisión no solo puso en riesgo al joven motociclista. El impacto generó un incendio que también comprometió el auto involucrado. Se reportó que la parte trasera del vehículo se prendió en llamas, generando una columna de humo visible desde varios metros.

La propietaria del auto, una mujer que, según algunos medios, había adquirido el vehículo hacía menos de una semana, resultó ilesa, aunque fue trasladada al hospital por precaución. Su automóvil, sin embargo, fue destruido por el fuego, consumiendo sus pertenencias interiores y dejando pérdidas materiales significativas.

Tras el suceso, la policía inició una investigación y aplicó sanciones a los implicados. Se confirmaron multas por pasarse el semáforo en rojo y por utilizar motocicletas todoterreno, las cuales están prohibidas en zonas urbanas debido a su inseguridad vial.

El joven protagonista del accidente fue identificado como mayor de edad (16 años), mientras que su acompañante tenía 15 años. Ambos fueron entregados a sus padres posteriormente. La investigación permanece abierta para determinar si hubo otras infracciones, como exceso de velocidad o conducción temeraria.

