Video de carro que cayó accidentalmente sobre escalera eléctrica de un centro comercial

En el distrito de San Lorenzo, en Paraguay, un carro terminó accidentalmente dentro de un centro comercial y cayó sobre las escaleras eléctricas. Videos de varios medios muestran cómo quedó el vehículo.

Por: EFE
Actualizado: 28 de oct, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Video de carro que cayó accidentalmente sobre escalera eléctrica de un centro comercial
Así quedó el vehículo dentro del centro comercial.
Redes sociales

