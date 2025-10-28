Video de carro que cayó accidentalmente sobre escalera eléctrica de un centro comercial

Dos mujeres sufrieron heridas leves luego de que una de ellas acelerará accidentalmente el vehículo que conducía, rompiera un ventanal y cayera en medio de una escalera eléctrica de un centro comercial del distrito de San Lorenzo, aledaño a Asunción, informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El capitán de esa unidad, Luis Tapia, dijo a los medios que la mujer impactó el vehículo contra los vidrios "yendo a caer a la escalera mecánica", aunque se desconoce la causa del accidente, ocurrido en el 'Fuente Shopping'. La conductora, identificada como Evangelista Ávalos Gómez, de 68 años y su acompañante, María Cristina López, de 71 años, fueron rescatadas del automóvil y trasladadas a un centro de asistencia médica, con lesiones leves y fuera de peligro, según dijeron los bomberos.

Los videos de seguridad muestran cómo el vehículo acelera frente al ventanal y queda volcado de costado en medio de las escaleras eléctricas. El bombero Oswaldo Gines dijo que las mujeres estaban conscientes y no sufrieron heridas de gravedad gracias a que tenían puesto el cinturón de seguridad. Los bomberos intentaron retirar el automotor de la zona de impacto, pero quedó "en una posición complicada y no hay forma de utilizar ni siquiera una grúa", indicó otra fuente de esa institución.



“Estamos esperando la autorización del mecanismo que se va a realizar. El personal asistió rápidamente a las personas y el sistema de seguridad del centro comercial funcionó. Estamos esperando a que vengan los encargados de las escaleras mecánicas y los arquitectos, para no generar riesgos”, explicó uno de los bomberos al medio local Telefuturo.



AMPLIAMOS 🔴 Vehículo cayó en un centro comercial



🔸 La conductora comentó que se le atascó el acelerador.



🟠 Seguí nuestro canal de Whatsapp: https://t.co/CQBhqELv9R#Comunidad1080 📻 pic.twitter.com/N2PCRq3YQZ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 28, 2025

Publicidad

AGENCIA EFE

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL