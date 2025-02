Video | Celular explota en la pierna de una mujer y sufre quemaduras de primer y segundo grado

Una mujer resultó herida luego de que su teléfono celular le explotara en el bolsillo trasero de su pantalón. En video quedó grabado el momento en que el dispositivo detonó y la pierna de la víctima se prendió fuego.

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 8 de febrero, en Goiana, Brasil, mientras la joven se encontraba al interior de una tienda de ropa.

Mateus Soares, esposo de la víctima, contó en el diario brasilero Globo que su esposa manifestó que sentía calor en la pierna y antes de que pudiera reaccionar le explotó el celular y se incendió.

De inmediato, la mujer salió corriendo y varias personas que se encontraban en el lugar la auxiliaron.

¿De qué marca era el celular que explotó?

El celular que explotó es un Motorola, modelo Moto E32 y, según el Soares, el dispositivo fue comprado hace un año.

La empresa de teléfonos, a través de un comunicado, informó que está en contacto con la víctima para determinar los detalles de lo que sucedió y proporcionará un análisis técnico del celular que detonó en la pierna de la mujer, quien sufrió quemaduras de primer y segundo grado.

“Motorola informa que ya está en contacto con el consumidor para conocer los detalles de lo sucedido y proporcionar el análisis técnico del dispositivo, un paso indispensable para identificar la causa del incidente. La empresa prioriza la seguridad de sus consumidores y refuerza que todos sus productos son cuidadosamente diseñados y fabricados con los más altos estándares de excelencia en calidad, siendo sometidos a rigurosas pruebas para ofrecer un rendimiento seguro para el consumidor”, explicó Motorola.

Así quedó el teléfono - Redes sociales

¿Por qué explota un celular?

Las explosiones de celulares pueden deberse a varias razones. Estas son algunas de las causas más comunes:

Sobrecarga: cargar el celular durante demasiado tiempo puede causar un sobrecalentamiento de la batería, lo que puede llevar a una explosión.

Daño físico: golpes, caídas o exposición a líquidos pueden dañar la batería y provocar una explosión.

Cargadores incompatibles: usar un cargador que no es compatible con el dispositivo puede causar un sobrecalentamiento y, eventualmente, una explosión.

Fallos de fabricación: en algunos casos, la explosión puede estar relacionada con un defecto en el diseño o la fabricación de la batería.

Temperaturas extremas: exponer el celular a temperaturas muy altas o muy bajas puede afectar la batería y causar una explosión.

Es importante seguir las recomendaciones del fabricante para el uso y la carga del dispositivo para minimizar el riesgo de explosiones.

¿Qué hacer si explota un celular?

Si un celular explota, es importante actuar rápidamente y con precaución. Aquí, algunos pasos a seguir:

Mantener la calma: es fundamental no entrar en pánico para poder pensar con claridad.

Apagar el dispositivo: si es posible, apagar el celular inmediatamente para evitar más daños.

Evitar el contacto con la piel: si el dispositivo está caliente, no tocarlo directamente con las manos. Usar guantes o algún objeto para moverlo.

Ventilar el área: si el celular está en un lugar cerrado, abrir ventanas o puertas para permitir que el humo y el calor se disipen.

Usar un extintor: si el fuego es pequeño y seguro, se puede usar un extintor de tipo ABC para apagarlo. Si no se tiene uno, utilizar agua en abundancia.

Llamar a emergencias: si la situación es grave o si hay heridos, se debe llamar a los servicios de emergencia de inmediato.

No volver a encender el dispositivo: incluso si parece estar bien, es mejor llevarlo a un técnico para una revisión completa.

