Video del momento cuando anuncian a María Corina Machado que ganó el premio Nobel de Paz

En el mundo es tendencia el otorgamiento del premio Nobel de Paz a la principal líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado. Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego fue quien llamó personalmente a la ganadora para anunciarle la buena nueva.

Durante algunos minutos, la líder opositora estuvo hablando con el director previo al anuncio del premio Nobel de Paz. En la conversación, a Machado se le escucha emocionada.

Berg: “Hola, ¿estoy hablando con María Corina Machado?”.



María Corina Machado: “Hola, sí, esta es María Corina”

Berg: “María Corina, mi nombre es Kristian Berg Harpviken, soy el secretario del Comité Noruego del Nobel en Oslo y te estoy llamando para infórmate que en unos minutos anunciaremos aquí en el Instituto Noruego que tú recibirás el Nobel de la Paz”.



María Corina: “¡Oh, por Dios!”.

Berg: “Felicitaciones para ti, María”.

María Corina: “No tengo palabras. Muchísimas gracias, pero espero que entiendas que este es un movimiento de toda la sociedad. Yo soy solamente una persona, pero no soy la única que merece esto”.

Berg: “Yo creo que los dos lo mereces: el movimiento y tú. Entonces, es una sorpresa y siento que te tenga que levantar. Sé que no tienes muchos tiempo, pero vamos a hacer el anuncio en contados minutos. Tú estás recibiendo este premio y vamos a anunciarlo para poder promover los derechos democráticos para la gente de Venezuela y por toda tu lucha y tu trabajo para una transición democrática”.

María Corina: “Estoy horrada y me siento muy feliz por este reconocimiento no solo por mí sino por toda la gente venezolana. Nosotros hemos trabajado muy duro por este logro y este es seguramente el reconocimiento más grande que la gente necesita. Muchísimas gracias”.

Berg: “Estoy muy feliz de escuchar tu reacción. Después de esto, tú eres, por supuesto, para decirle a todo el mundo”.

María Corina: “Creo que me va a tomar un poco más de tiempo para recibir esta noticia. Muchísimas gracias. Es un honor. Yo sé que es un gran reconocimiento para nuestra gente. En este momento no tengo palabras. No tengo qué decir”.

Así fue la llamada que hizo el Consejo Noruego a María Corina Machado para anunciarle que era la ganadora del Premio Nobel de la Paz.



Cubrimiento especial en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/TgD1iZPb9f — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 10, 2025

Expresidentes de Colombia felicitan a María Corina Machado

Los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos, Iván Duque y Álvaro Uribe felicitaron este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haber recibido el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando su valentía y compromiso con la democracia.

“Muchas felicitaciones para @MariaCorinaYA. Es un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela”, escribió Santos (2010-2018) en su cuenta de X. El exmandatario fue galardonado con el Nobel de la Paz en 2016 por la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC.

Uribe (2002-2010), quien ha apoyado históricamente a la oposición venezolana, celebró con entusiasmo la noticia: “Viva María Corina, Viva la Democracia, Viva Venezuela, Viva Colombia”.

Por su parte, Duque (2018-2022), también cercano a la causa opositora en Venezuela, expresó: “Felicito a la valiente María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. Su incansable lucha por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela es un ejemplo para toda la región y el mundo”.

El exmandatario añadió que “este reconocimiento honra su coraje, su liderazgo y el espíritu del pueblo venezolano que no se rinde ante la dictadura”.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes a Machado como ganadora del Nobel de la Paz “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Durante el anuncio, el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, destacó que el galardón se entrega a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

También se sumó a las felicitaciones la opositora colombiana Íngrid Betancourt, quien calificó como “noticia extraordinaria” el Nobel de Paz para Machado en un mensaje publicado en X.

“Festejo emocionada este galardón como la antesala de la liberación del pueblo venezolano, que tanto ha padecido y tanto ha luchado. Gracias María Corina Machado por darnos ejemplo de grandeza a toda Latinoamérica. Te amamos, te admiramos y esperamos verte pronto festejando la liberación de Venezuela en brazos de tu Bravo Pueblo”, expresó Betancourt.

