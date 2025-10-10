En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video del momento cuando anuncian a María Corina Machado que ganó el premio Nobel de Paz

Video del momento cuando anuncian a María Corina Machado que ganó el premio Nobel de Paz

A través de una llamada telefónica con el director del Instituto Nobel, la líder opositora mencionó que "nosotros hemos trabajado muy duro por este logro".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de oct, 2025
Video del momento en que le anuncian a María Corina Machado que ganó el premio Nobel de Paz
"No tengo palabras" -
AFP

