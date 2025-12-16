En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO | Mujer es arrastrada por agentes migratorios durante operativo en EE. UU.: estaría embarazada

VIDEO | Mujer es arrastrada por agentes migratorios durante operativo en EE. UU.: estaría embarazada

El hecho provocó manifestaciones en el lugar y reacciones de rechazo por parte de líderes políticos en Minneapolis. Testigos aseguran que la mujer estaría embarazada.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de dic, 2025
Mujer es detenida por agentes migratorios durante operativo en Estados Unidos: estaría embarazada
Los agentes se encontraban realizando detenciones relacionadas con asuntos migratorios. -
Getty Images/ X: @OmarFatehMN

