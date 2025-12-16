VIDEO | Mujer es arrastrada por agentes migratorios durante operativo en EE. UU.: estaría embarazada

Un operativo de control migratorio realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Minneapolis terminó en medio de protestas y enfrentamientos, luego de que se conocieran imágenes en las que se observa la detención de una mujer en plena vía pública. El procedimiento, ocurrido cerca de un centro comercial, generó polémica tras la difusión de un video que muestra cómo varios agentes trasladan a la mujer mientras personas a su alrededor intentan intervenir.

De acuerdo con Univisión, la mujer detenida estaría embarazada; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades federales. En el video se observa a la mujer siendo movida por agentes del ICE en una calle cubierta de nieve, mientras varias personas gritan y cuestionan el accionar de los funcionarios.



Mujer es arrastrada por agentes migratorios durante operativo

El operativo se llevó a cabo en un sector comercial del sur de Minneapolis, una zona que suele ser visitada migrantes. Según relataron residentes del sector, los agentes se encontraban realizando detenciones relacionadas con asuntos migratorios cuando se produjo el arresto de la mujer. La situación escaló rápidamente, y minutos después comenzaron a llegar más personas al lugar para protestar contra el procedimiento.

Las imágenes muestran que, tras la detención, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. En medio de la tensión, las autoridades utilizaron gas pimienta para dispersar a quienes se concentraron en el lugar, mientras algunos manifestantes respondieron lanzando bolas de nieve. No se ha informado oficialmente sobre personas heridas ni sobre arrestos adicionales durante los disturbios.



ICE agents violently assaulted and dragged around our neighbor, a woman reportedly pregnant. This is a horrifying scene. Trump is sending his militarized goons to separate families, kidnap and assault our neighbors. That’s not public safety. That’s terror. 🎥 by @libanshow1 pic.twitter.com/YsquhHPOaQ — Omar Fateh (@OmarFatehMN) December 15, 2025

Uno de los primeros pronunciamientos públicos vino del senador estatal de Minnesota, Omar Fateh, quien difundió el video en sus redes sociales y cuestionó el accionar de los agentes federales. En su mensaje, calificó lo ocurrido como una escena preocupante y señaló que este tipo de operativos afectan directamente a comunidades enteras. El legislador también criticó la política migratoria impulsada por el gobierno federal y aseguró que este tipo de procedimientos no contribuyen a la seguridad pública.



"Agentes de ICE agredieron violentamente y arrastraron a nuestra vecina, una mujer aparentemente embarazada. Esta es una escena horrorosa. Trump está enviando a sus matones militarizados a separar familias, secuestrar y agredir a nuestros vecinos. Eso no es seguridad pública. Eso es terrorismo", indicó.



Hasta el momento, el ICE no ha entregado un comunicado oficial en el que explique las razones del arresto, la identidad de la mujer ni si existían órdenes judiciales relacionadas con el operativo. Tampoco se ha confirmado si la persona detenida efectivamente estaba embarazada ni cuál es su situación migratoria actual.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co