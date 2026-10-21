VIDEO | Niña de 3 años quedó colgando de una ventana en un piso 12: así fue el rescate

Una niña de tres años fue rescatada después de quedar atrapada en la ventana de un apartamento ubicado en el piso 12 de un edificio residencial en China. El incidente ocurrió el sábado 17 de octubre, poco antes de las 8:00 a. m., hora local, en la ciudad de Zhangping, provincia de Fujian, y quedó registrado en un video que posteriormente circuló en redes sociales. Las imágenes muestran a la menor suspendida de la ventana, con la cabeza y los brazos atrapados entre los barrotes metálicos de la estructura. Y mientras intentaba sostenerse con las manos, sus pies buscaban un punto de apoyo para evitar caer desde la altura del apartamento.

La situación movilizó a varias personas que se encontraban en el edificio y que intentaron mantener a la niña en una posición segura mientras llegaban los organismos de emergencia. Entre quienes intervinieron había guardias de seguridad y trabajadores de la administración del inmueble, quienes ingresaron al apartamento situado justo debajo de la ventana. Según informó el South China Morning Post (SCMP), los hombres se ubicaron junto a la ventana del apartamento inferior y utilizaron una butaca blanca para sostener a la pequeña. La prioridad era impedir que perdiera el agarre mientras los equipos de rescate llegaban al lugar.



Así ayudaron a la niña antes de la llegada de los bomberos

En el video se observa a dos hombres asomados por la ventana del apartamento inferior, uno de ellos con uniforme de guardia de seguridad. Ambos intentaban mantener el asiento debajo de la niña para brindarle un punto de apoyo y reducir el riesgo de que cayera. La intervención exigía mantener el objeto en una posición estable durante varios minutos. De acuerdo con las imágenes difundidas, los hombres se turnaban para sostener el objeto y lo intercambiaban con otras personas que permanecían dentro del apartamento cuando necesitaban relevarse.

Outside a window on the 12th floor, a group of people joined forces to hold up a child! A 3-year-old girl in Fujian had her head stuck in a protective screen, with her body hanging in mid-air. Security guards and property staff risked their lives to support her. Firefighters… pic.twitter.com/WtHJSWr0vZ — Nanchang China🇨🇳 (@Nanchang_China) October 19, 2026

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Los bomberos tuvieron que forzar la entrada al apartamento

Cuando los bomberos llegaron al edificio, encontraron una dificultad adicional: la puerta del apartamento donde se encontraba la niña estaba cerrada con llave. Ante esta situación, los equipos de emergencia utilizaron herramientas eléctricas para forzar la entrada, según un video publicado por la cuenta oficial de Nanchang. Una vez dentro de la vivienda, pudieron acceder a la ventana y rescatar a la menor.



El procedimiento permitió que la niña fuera retirada de la estructura sin que se produjera una caída desde el piso 12. Según informó el medio británico Metro, la pequeña fue trasladada a un hospital por precaución, aunque no presentaba lesiones. La rápida intervención de quienes la sostuvieron desde el apartamento inferior permitió mantenerla en una posición estable mientras los bomberos resolvían el problema de acceso a la vivienda. El rescate concluyó sin que se reportaran consecuencias graves para la menor.



¿Por qué la niña estaba sola en casa?

Los primeros reportes sobre el incidente indican que la niña se habría quedado sola en el apartamento porque su madre había salido a hacer compras. De acuerdo con información de Viral Press difundida a través de Associated Press (AP), la pequeña habría conseguido pasar por la reja de seguridad de la ventana. Durante ese intento, su cabeza quedó atascada entre los barrotes, mientras el resto de su cuerpo permanecía en el exterior. Después del rescate, las autoridades chinas hicieron un llamado a padres y cuidadores para que no dejen a niños pequeños solos en casa y revisen las medidas de protección de ventanas y otras aberturas.



En junio de 2026 se registró un incidente similar en Ilford, al este de Londres, Inglaterra. En esa ocasión, una niña quedó colgando del alféizar de una ventana ubicada en el segundo piso de un inmueble situado encima de una casa de empeños. Según informó ITV London, la menor salió por una ventana abierta y permaneció durante unos instantes en el borde de la estructura. Las imágenes del caso mostraron que perdió el agarre y cayó, pero un policía y un vecino consiguieron atraparla antes de que llegara al suelo.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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