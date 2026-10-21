Un reclamo por un procedimiento dental terminó en el asesinato de un odontólogo en México

Un hecho de violencia registrado en Nogales, Sonora, México, derivó en la muerte del médico cirujano dentista Amed de Jesús Preciado Hernández, de 42 años de edad. Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 15 de octubre, alrededor de las 11:40 horas, en el estacionamiento de una clínica odontológica ubicada dentro de la Plaza Kalitea.

De acuerdo con los reportes policiales iniciales que se citan en el medio El Financiero y las declaraciones de los empleados del establecimiento, un hombre llegó al lugar en un estado de alta alteración. El individuo ingresó al consultorio exigiendo atención médica inmediata mientras golpeaba con fuerza el escritorio de la recepción. Ante el comportamiento agresivo del visitante, el dentista salió de su consultorio para dialogar con él e intentar calmar la situación.



El origen del reclamo y la agresión en el estacionamiento

Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) señalaron que el agresor había acudido al sitio para reclamar por un procedimiento dental previo. El paciente responsabilizaba al odontólogo por una molestia en el cuello y por una pieza dental que supuestamente le había quedado floja tras una intervención anterior.

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Debido a que el médico no disponía de agenda para atenderlo al instante, el hombre reaccionó de manera violenta. Según la versión oficial, el sujeto salió del consultorio, se ubicó en las inmediaciones del edificio y acechó al dentista hasta que este concluyó sus labores y se dirigió a su vehículo, una camioneta Ford Lobo de color blanco.



Cuando el odontólogo abordó su unidad, el atacante se aproximó con un arma corta y disparó repetidamente a través del parabrisas delantero. Durante la agresión se escucharon cerca de cuatro detonaciones. Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del ataque, en el que se escuchó al dentista gritar la frase "no me mates" antes de recibir los impactos de bala.



La ráfaga de disparos activó de inmediato los botones de pánico de la plaza comercial y movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. Al arribar al lugar, los agentes de policía encontraron a la víctima sin vida junto al vehículo debido a la gravedad de las heridas causadas por los proyectiles.



Identificación del agresor y antecedentes en Estados Unidos

A partir del análisis de testimonios, cámaras de vigilancia e inspecciones en el lugar de los hechos, las autoridades identificaron al presunto responsable como Ernest “N”, residente de la ciudad de Prescott, Arizona, en Estados Unidos.

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Las descripciones indicaban que el sospechoso era un hombre de complexión alta y tez blanca. Al momento de la agresión vestía una gorra negra, camisa gris, pantalón de mezclilla y cargaba una mochila negra con una sudadera en las manos.

Posteriormente, el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, confirmó que Ernest “N” contaba con antecedentes policiales en territorio estadounidense por la comisión de diversos delitos, entre los cuales se incluían conductas relacionadas con el tráfico y posesión de drogas.



El agresor fue abatido

La Fiscalía estatal implementó un operativo de rastreo e investigación para dar con el paradero del responsable. Dos días después del homicidio, agentes de la AMIC ubicaron a Ernest “N” en un inmueble localizado en la colonia Ejidal 2, en el municipio de Agua Prieta, Sonora, a poca distancia de la frontera con Estados Unidos.

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Al momento en que los elementos policiales intentaron ejecutar la orden de aprehensión correspondiente, el sujeto se atrincheró y abrió fuego con un arma de fuego contra los uniformados. El intercambio de disparos dejó como saldo a dos agentes de la fiscalía heridos, uno con un impacto superficial en la cabeza y otro con una herida en la pierna.

Ante la agresión armada, los agentes repelieron el ataque y neutralizaron a Ernest “N”, quien falleció en el sitio del enfrentamiento.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO