Video | Rocían con extraño líquido a congresista durante discurso en EE. UU.: se enfrentó a agresor

Un hombre roció con líquido a la congresista demócrata de origen somalí Ilhan Omar durante un mitín en Mineápolis (Minesota, Estados Unidos), generando un momento de conmoción. Ella se enfrentó al hombre y luego, desafiante, continuó con su intervención, mientras que el sujeto fue arrestado. Los hechos, ocurridos el pasado martes 27 de enero, quedaron registrados en video.

La legisladora, quien ha sido blanco de constantes ataques de Donald Trump, acababa de pedir la renuncia de la jefa de Seguridad Nacional del presidente tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios durante protestas contra las redadas en ese estado. De manera inesperada, un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella se levantó y la agredió.



Omar dio un paso rápidamente hacia el agresor con el puño levantado. Después de que el miembro de seguridad redujo en el suelo al sujeto, varias personas en el público exclamaron con preocupación mientras la congresista hacía señas de querer continuar hablando. A continuación, la legisladora instó a la multitud a calmarse y escuchar sus comentarios. "Esta es la realidad que personas como este hombre desagradable no entienden: Minesota es fuerte y nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos", dijo la congresista en la reunión con sus electores.



De acuerdo con los medios locales, que citan comentarios del equipo de Omar, la sustancia tenía un "fuerte olor" y posiblemente era vinagre. La oficina de la congresista indicó posteriormente en X que ella está "bien" y que el "agitador" está en "custodia" de las autoridades, la Policía de Mineápolis dijo a NBC que ha ingresado en una cárcel del condado de Hennepin bajo sospecha de agresión en tercer grado.

En el momento de la agresión, la congresista reivindicaba la abolición de ICE y la "dimisión o destitución" de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como han reclamado otros demócratas tras las muertes de dos manifestantes por disparos de agentes federales este enero.

99.9% staged.



Ilhan Omar hosting a town hall.



Man sprays mystery substance on her. He’s in the front row.



She doesn’t run, or wipe it away, or react at all really.



She runs towards him.



Only thing missing is the man wasn’t wearing a MAGA hat.



pic.twitter.com/3kvsDOHmJJ — Topher (@TopherGotWifi) January 28, 2026

La tensión en Mineápolis por agreción de agentes federales

Las autoridades no han informado sobre los posibles motivos del agresor, pero el incidente se produce en un momento en que Mineápolis se encuentra en franca oposición con la agresiva campaña de deportaciones de migrantes irregulares de Trump. Antes del incidente, los electores de Omar le plantearon cuestiones tan variadas como la recolección de basura y la difícil situación del norte de la ciudad, además de sus temores por las redadas migratorias que han desencadenado protestas masivas.

La noche del martes, Stephen Miller, alto asesor de Trump, incluso reconoció que los agentes pudieron haber infringido el "protocolo" antes del incidente en el que murió el sábado el enfermero estadounidense Alex Pretti durante un altercado con la patrulla fronteriza (CBP). El fallecimiento del hombre de 37 años sigue al de otra ciudadana estadounidense, Renee Good, el 7 de enero a manos de la policía migratoria (ICE) en esa misma ciudad de 400.000 habitantes.

Ante las críticas, Trump pidió el martes "desescalar un poco" la situación en Mineápolis y calificó de "muy triste" la muerte de Pretti, aunque descartó el cese de Kristi Noem. "Vamos a desescalar un poco", dijo el magnate a Fox News después de enviar a su 'zar' para temas migratorios, Tom Homan, a la ciudad, donde se reunió con el alcalde, el demócrata Jacob Frey.

