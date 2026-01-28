En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Indignación por muerte de un perrito a mano de adolescentes: familia habría intentado encubrirlos

Indignación por muerte de un perrito a mano de adolescentes: familia habría intentado encubrirlos

El perrito callejero era cuidado por habitantes del sector. Según la Policía, tres adultos, familiares de los adolescentes, son también investigados por supuestamente amenazar a testigos del ataque.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de ene, 2026
Indignación por muerte de un perrito a mano de adolescentes
Indignación por muerte de un perrito a mano de adolescentes -
Tomada de redes sociales

La policía de Brasil dijo este martes que investiga a cuatro adolescentes por la muerte de un perro callejero y a sus familiares adultos por intentar encubrirlo, en un caso que ha generado gran indignación, incluso de la primera dama brasileña.

Familiares de adolescentes habrían amenazado a testigos del ataque

Los jóvenes son señalados de "malos tratos", en hechos ocurridos a mediados de enero, contra "Orelha" (Oreja), un perro que era cuidado por la comunidad de Praia Brava, en Florianópolis, en el estado de Santa Catarina (sur), dijo la policía estatal. "Debido a la gravedad de las heridas, el animal falleció durante la atención médico-veterinaria", apuntó en una nota.

Tres adultos, familiares de los adolescentes, son también investigados por supuestamente amenazar y coaccionar a testigos de los ataques. El caso generó protestas de vecinos y activistas contra el maltrato animal, y ganó repercución nacional en redes sociales con la etiqueta #JustiçaPorOrelha. Conocida por su cuidado y afecto por los animales, la primera dama Rosangela Janja da Silva, expresó su "tristeza e indignación" por el caso de Orelha.

"Su muerte no es solo un episodio aislado de crueldad", escribió en Instagram la esposa del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con quien ha adoptado dos perras que viven en la residencia oficial. "Es una alerta dolorosa sobre una generación expuesta, desde pequeños, a discursos y contenidos digitales que banalizan la violencia y transforman el dolor en entretenimiento", escribió en Instagram.

Algunos denunciaron en las plataformas digitales que las familias de los adolescentes intentaron usar influencias y poder económico para exculparlos del crimen. "Todo eso será investigado hasta el fin, no importa quienes sean ni los apellidos que tengan, la ley será cumplida", dijo en un video publicado en redes el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Las autoridades investigan a los adultos también por posible porte ilegal de armas, añadió Melo.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

